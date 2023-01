Sin predsjednika Milanovića osvojio prvu seniorsku medalju!

Godinama je trenirao džudo, a onda kada je 2016. godine na Olimpijskim igrama gledao najboljeg hrvatskog hrvača, odlučio je prebaciti se na hrvanje. I to se, očigledno, pokazalo punim pogotkom. U 2021. godini proglašen je najboljim kadetom u Hrvatskoj, a sada je u osvojio srebro na Prvenstvu Hrvatske u kategoriji seniora do 130 kg.

Marko Milanović (18), sin predsjednika Zorana Milanovića, veliki je hrvački potencijal i to je pokazao u Sesvetskom Kraljevecu. Premda ima 105 kg, talentirani Milanović je uspio pobijediti puno teže i iskusnije protivnike pa dogurao do finala, no tamo je morao stisnuti ruku klupskom kolegi iz Metalca Marku Koščeviću.

Tek mu je 18 godina, mentor mu je hrvatski olimpijac Božo Starčević, a kada on kaže da je riječ o velikom potencijalu, tu se nema što dodati.

- Dok je bio klinac, ja sam radio s Markom, a sada je njegov trener Mario Mihalj, a povremeno s njim radi i brat Božo, koji mi bez lakiranja govori da je mali stvarno potencijal. U svemu tome sviđa mi se stav njegova oca koji drži da je hrvanje “pravi proleterski sport u kojem nema novca ni interesa” i da je takav sport uvijek dobro trenirati s odgojne strane - ispričao je za Večernji list trener Nikola Starčević, brat našeg olimpijca Bože, a dodao je i jednu anegdotu:

- Vodio sam Marka na jednom natjecanju za mlađe dječake i, kada sam primijetio da mu je natečen zglob šake, pitao sam ga je li to nešto napuklo, a on mi reče da nije jer da može micati ruku. Nakon dva sata nazvala me njegova mama te mi kazala da su mu napuknule obje kosti podlaktice. Dakle, on je odradio borbu sa slomljenom rukom.

Milanoviću je ovo prva seniorska medalja, dokazao se među iskusnijim i težim protivnicima. Ako ovako nastavi i do kraja izbrusi svoj talent, pred njim su velike stvari.

