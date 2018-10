Sin vlasnika Leicestera: Ići ću tvojim stopama tata, fališ mi...

Potpredsjednik Leicester Citya Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sin tragično stradalog Vichaija Srivaddhanaprabhe, posvetio je ocu emotivno pismo koje je objavio na društvenim mrežama.

- Nedostaje mi otac svim srcem. Želim zahvaliti navijačima na brojnim porukama podrške koje sam primio ovih dana. Mogu vam obećati da ću učiniti sve da nastavim gdje je on stao. Nastavit ću nositi njegovu viziju i snove - rekao je Aiyawatt .

- Strašno sam ponosan što sam imao tako dobrog oca. On me naučio svemu, naučio me vrijednostima. Bit ću jak i čuvat ću obitelj - zaključio je potpredsjednik Leicestera.

Podsjetimo, u padu helikoptera nakon utakmice Leicestera i West Hama u subotu poginuo je vlasnik engleskog kluba Vichai Srivaddhanaprabha, bivša tajlandska misica Nursara Suknamai i pomoćnik Kaveporn Punpare te piloti Eric Swaffer i Izabela Lechowicz.

Leicesterovi igrači su se u utorak oprostili od svog gazde, a klub je potvrdio da će se utakmica protiv Cardiffa u subotu odigrati. Engleski mediji tvrde da će igrači na put dugačak oko 250 kilometara ići autobusom umjesto avionom.