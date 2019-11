Siniša se slomio: Ne želim više u bolnicu, želim osjećati život

Trener Bologne Siniša Mihajlović (50) u petak je održao konferenciju za medije u kojoj je otvoreno govorio o opakoj bolesti kroz koju je prolazio, leukemiji. Bivšem nogometnom reprezentativcu Jugoslavije, rođenom Vukovarcu, stanje je sad dobro nakon višemjesečne terapije i nada se da će tako i ostati.

- Četiri su teška mjeseca iza mene. Odradio sam kemoterapije i karakterom izgurao sve to. Da nije bilo svih tih ljudi, ne bih sad bio ispred vas. Hvala mojoj supruzi Arijani koja je sa mnom prolazila kroz taj strašan period - govorio je, između ostalog Mihajlović, poimence zahvalio liječnicima pa pustio suzu:

- Oprostite, emocije su me obuzele. Oprostite što plačem. Nitko od njih ne zna kako se suočiti s ovakvom borbom protiv teške bolesti. Zadnji put plakao sam 13. lipnja kad sam priopćio da sam bolestan. Pronašao sam neke anđele čuvare koji su mi psihološki pomogli. Oni su najznačajniji i bez njih ne bih uspio.

Bez obzira na tešku bolest, nije razmišljao odustati.

- Morate biti jaki i zaplakati ako treba. To je bolest koju morate izgurati do kraja, nema natrag. Za sve ovo morate imati jaku glavu. Izlazio sam i na teren, to mi je davao snagu iako sam imao osjećaj slabosti. Svako jutro moram piti veliku količinu lijekova, ali to je cijena zdravlja.

Izgubio je osjet okusa.

- Dobivao sam hranu kroz vene, imao sam problema... Uvijek sam bio nestrpljiv prije ulaska u bolnicu, ali sad sam shvatio da je strpljenje velika vrlina. Svaki dan trudim se udahnuti novi život - govorio je Mihajlović kroz suze i dodao:

- Ne želim da se više priča o Mihajloviću koji boluje od leukemije, nego o Mihajloviću koji je trener Bologne. Ne želim se vraćati u bolnicu, želim osjećati život. Hoću se buditi kod kuće, razmišljati o pozitivnim stvarima.

Bolest ga je strašno iscrpila.

- Prvi sam put izgubio 13 kilograma, a sad devet. Uzimam 19 tableta dnevno od osam ujutro do ponoći jer mi je cilj izaći iz bolnice. Postavljao sam sebi minimalne ciljeve i govorio: "Nije još gotovo, ali barem sam izašao iz je*ene bolnice...".

Liječnik Michele Calvo objasnio je kako su rezultati nakon prvog ciklusa terapije bili jako pozitivni i da su nastavili i u drugom ciklusu istim lijekovima i metodama uz transplantaciju koštane srži.

- Polako će nastupiti povratak u normalan život, prvih 100 dana je najosjetljivije.

Konferenciju za medije prekinuli su igrači Bologne koji su pružili podršku treneru tijekom teškog razdoblja nakon kojega će se, vjerujemo, vratiti još jači.