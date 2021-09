Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u srijedu je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici ugostio hrvatske olimpijce i paraolimpijce koji su nastupili na ovogodišnjim Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju te im čestitao na ostvarenim uspjesima.

- Još jednom ste oduševili Hrvatsku, hrvatski narod, pokazali koliko je sport važan, koliko ste uspješni zahvaljujući svom radu i kvaliteti i koliko ste učinili na promociji Hrvatske uopće. Ovo su bile uistinu posebne Olimpijske igre jer su bile i odgođene, a i odvijale su se u drugačijim okolnostima no što je to inače. Usprkos tome, osam medalja na Olimpijskim igrama i sedam na Paraolimpijskim igrama su sjajni uspjesi za hrvatski sport. Mi se osjećamo kao sportska Vlada, ima nas par koji volimo sport i podržavamo ga u svakom pogledu, vodimo dijalog i s Olimpijskim i s Paraolimpijskim odborom, a nastojimo s fuzijom ministarstva turizma i Državnog ureda za sport povezati dva 'branda' uz treći kulturu na način da sve ovo što vi svojim zalaganjem i trudom ostvarujete bude doprinos promociji Hrvatske u svijetu. Mislim da ste u tome sjajni, mi to jako cijenimo i vrlo smo vam zahvalni - rekao je premijer Plenković te dodao:

- Otkad smo mi u Vladi, mislim da smo uložili 100 posto više sredstava u sport iako to sigurno još uvijek nije dovoljno. Smatram da, s obzirom koliko se sredstava izdvaja, naši sportaši igraju u dvije kategorije iznad, što više govori o njihovom talentu. Mi ćemo nastaviti s ulaganjima u sport, pronalaziti načine za podršku i financiranje jer smo uvjereni da je to dobro i za mlade i za cijelo društvo. Sport je jedan od najljepših oblika društvenog angažmana koji stvara i radne navike i solidarnost i 'fair play' i čestitost, a u konačnici i agilnost koja se kasnije primjenjuje u svim drugim sferama života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uz predsjednika Vlade hrvatske olimpijce i paraolimpijce dočekali su i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović te ministar obrane Mario Banožić.

- Sjećam se kako je voditelj prilikom ispraćaja u Tokio rekao kako sam stavila preveliki pritisak na sve vas zbog medalja, ali i tada sam vjerovala u vas i znala sam da ćete postići odlične rezultate. Ovo su bile druge najbolje Igre nakon Rija i samim time ste pokazali da Hrvatska ima velike sportaše velikog srca, pogotovo s obzirom na izuzetno teške uvjete za pripremu. Dokazali ste da se može, znam da se svi već pripremate za Pariz 2024. i da će to biti Igre kakve ste priželjkivali i ove godine, s publikom u gledalištu koja vas može poduprijeti, ali i s druženjem između sportaša koje bi trebalo biti pravi duh Olimpijskih i Paraolimpijskih igara. Mi kao ministarstvo turizma i sporta nastavit ćemo vas pratiti putem svih mogućih pogleda pomoći. Od 2016. godine ministarstvo je izdvojilo milijardu kuna za pripreme i za trenere, a i nadalje ćemo voditi računa o tome kako povećati sredstva - kazala je ministrica Brnjac.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša bio je kratak:

- Hvala Vladi na potpori, svih naših uspjeha ne bi bilo da nismo imali osigurane sve uvjete koji su nam trebali u jednoj izuzetno teškoj pandemijskoj situaciji. Poseban zahvala ministrici Brnjac, ali i ministru Banožiću jer nas ministarstvo obrane jako pomaže.

Ratko Kovačić se zahvalio Vladi ispred Hrvatskog paraolimpijskog odbora:

- Što se naše paraolimpijske reprezentacije tiče, ostvarili smo najbolji nastup ikada po broju osvojenih medalja na jednim Igrama. Već smo bili sretni što smo povećali paletu sportova, u Tokiju smo po prvi put imali predstavnike u tri nova sporta. Zahvaljujem se i na najavi da ćete povećati izdvajanja za sport jer je ulaganje u mlade neminovno. U Hrvatskoj imamo oko 40.000 mladih osoba s invaliditetom i to je naš bazen iz kojega nastojimo izvući što više sportaša jer je sport najvažniji alat u integraciji osoba s invaliditetom u društvo.

Dvostruki olimpijski pobjednik, zlatni u dvojcu na pariće iz Rio de Janeira 2016. te zlatni u dvojcu iz Tokija ove godine, oba puta s bratom Valentom, Martin Sinković izabran je da se u ime sportaša obrati premijeru.

- Zahvalni smo vam na povećanom ulaganju u sport, stvarno se vidi napredak u tom pogledu. Naglasio bih par projekata s ministarstvom obrane koji nam jako puno znače jer nam pružaju sigurnost. Pogotovo odluka da se po završetku karijere možemo zaposliti u vojsci. Također, mnogo nam znače i trajne naknade za izvrsnost. Prije četiri godine udvostručile su nam se nagrade za osvojene medalje, ali bilo bi dobro da se one još povećaju jer u regiji svi imaju puno veće nagrade od nas. Ne mogu reći da mi loše živimo, u odnosu na hrvatski prosjek mi jako dobro živimo, no ponekad se osjećamo potplaćenim s obzirom na rezultate koje radimo jer smo definitivno najveći promotori Hrvatske u svijetu. Također, smatram kako se još toga može učiniti po pitanju vrhunskih trenera kako bi oni imali veću sigurnost - poručio je Sinković na što je premjer odvratio:

- Razumjeli smo poruku. Znači, uoči Pariza moramo podići nagrade iako se meni čini da se vi natječete iz drugih poriva.