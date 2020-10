Sinkovići autom i do Poznanja: Stigli smo već za 10 i pol sati, a čamac nam stiže kombijem...

Krenuli smo u 7 ujutro iz Zagreba, a računali smo kako će nam do Poljske trebati 10-12 sati. Ma nema nikakvih problema, obojica se odlično snalazimo i za volanom, kaže nam Valent Sinković...

<p>Ma često mi, pogotovo na bliža na natjecanja, idemo automobilom, nije to ništa čudno, to je život veslača, haha. Krenuli smo u 7 ujutro iz Zagreba, a računali smo kako će nam za cijeli put do Poznanja trebati 10-12 sati, Tako je i bilo, na kraju smo stigli u Poljsku za 10 i pol sati, kaže nam Valent Sinković. </p><p>E sad, možete li zamisliti Luku Modrića, Domagoja Duvnjaka ili Bojana Bogdanovića kako na Europsko prvenstvo udaljeno otprilike 1000 kilometara putuju - automobilom? Pa realno i ne baš, zar ne? Ali, braći Sinković očito ni to ne smeta, dva hrvatska veslačka junaka u utorak su baš tako krenuli na svoje novo veliko natjecanje. </p><p>Dva naša najuspješnija veslača, braća Valent i Martin Sinković, zaputili su se na Europsko prvenstvo koje je od 9. do 11. listopada na rasporedu u poljskom Poznanju. Očekivanja su sasvim jasna, najbolji hrvatski 'dvojac bez kormirala' u povijesti 'ganja' svoje treće europsko zlato. </p><p>Cijela je priča ovoga puta, zbog situacije oko korone puno drugačija, pa su se braća Sinković prije puta testirali na koronu, dobili negativne nalaze, pa zaputili prema Poljskoj. A tamo će, praktički cijelo vrijeme, osim u čamcu, morati biti pod maskama. Pa čak i, svi to vjerujemo, na pobjedničkom postolju.</p><p>- Ma nismo imali nikakvih problema, ja sam vozio do Češke, pa je brat malo preuzeo volan. Tko od nas bolje vozi? Haha, ma obojica se dobro snalazimo za volanom, a s nama je za svaki slučaj u autu bio i trener Nikola Bralić. Bio je to miran put, stali smo nekoliko puta, evo u Češkoj odlučili i nešto pojesti - priča Valent Sinković, pa dodaje:</p><p>- Istina, nikada nismo baš tako daleko išli automobilom na neko natjecanje, ali za sve postoji prvi put. Cijela situacija u svijetu, pa i svijetu sporta je zbog korone dosta čudna, dugo nismo ni znali kada će se konačno održati neko natjecanje, pa smo se na kraju odlučili za vožnju automobilom, a ne let avionom.</p><p>Srećom, olimpijski pobjednici nisu imali nikakvih problema na granicama...</p><p>- Ma baš nikakvih, niti u Sloveniji, niti u Češkoj, ma nigdje. Sa sobom smo imali negativne testove na koronu, ali zapravo nas nitko ništa nigdje nije ni pitao. Gdje je naš čamac? E, njega voze ljudi iz Saveza koji u Poljsku dolaze kombijem, haha. Naša očekivanja? Pa nismo imali nikakvih ozljeda, mogli smo normalno trenirati, samo nismo imali nikakvih natjecanja. Jasno, želimo treće europsko zlato - završio je optimistični Valent Sinković.</p>