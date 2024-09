Sinner izbacio Rusa i pridružio se Čiliću, Đokoviću i Nadalu...

Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner (23) izborio je finale US Opena nakon uzbudljivog i nepredvidljivog meča protiv Rusa Danila Medvjedeva, koji je u New Yorku 2021. osvojio svoju prvu i zasad jedinu Grand slam titulu. Talijan je do pobjede došao u četiri seta rezultatom 6-2, 1-6, 6-1, 6-4.

Sinneru je ovo treće Grand slam polufinale ove sezone nakon Australian Opena kojeg je osvojio i Roland Garrosa. Upravo ga je Medvjedev izbacio u četvrtfinalu Wimbledona, a zanimljivo je kako je Sinner postao tek četvrti aktivni tenisač koji je ušao u polufinala svih Grand slam turnira.

Foto: Andrew Kelly

To je, naravno, pošlo za rukom Rafaelu Nadalu i Novaku Đokoviću, koji su nekoliko puta osvajali svaki Grand slam. Đokoviću je to pošlo za rukom na Australian Openu 2008. godine, Nadalu na US Openu iste godine, a u njihovom društvu još je Marin Čilić, koji je u to društvo ušao na Roland Garrosu 2022.

Sinner će za finale igrati protiv Jacka Drapera, koji je uvjerljivo u četvrtfinalu nadigrao 10. nositelja Australca Alexa De Minaura sa 6-3, 7-5, 6-2. Do ovogodišnjeg US Opena Draper nikada u karijeri nije prošao u drugi tjedan bilo kojeg Grand Slam turnira, ali protiv De Minaura nije napravio ni jedan krivi korak od početka do kraja meča.

Foto: Andrew Kelly

Dominirao je žestokim udarcima s osnovne linije na koje Australac nije imao odgovor i protiv njih je bio sve bespomoćniji kako je meč trajao.

Malu šansu je De Minaur imao tijekom drugog seta. Nadoknadio je break zaostatka te je od 2-4 došao do 4-4. Ali, kod 5-5 je izgubio nova dva gema u nizu, a potom je Draper prohujao trećim setom i izborio polufinale.

U drugom polufinalu igraju Amerikanci Taylor Fritz i Frances Tiafoe.