TALIJAN U FORMI

Sinner osvojio novu titulu

Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

Sinneru je za pobjedu bilo potrebno sat i 14 minuta i četiir oduzeta servisa, po dva u svakom setu

Talijan Jannik Sinner je osvojio 21. naslov u karijeri nakon što je u srijedu u finalu teniskog turnira u Pekingu uvjerljivo pobijedio mladog Amerikanca Learnera Tiena sa 6-2, 6-2.

Drugi igrač svijeta nije dao nikakve šanse Tienu (ATP-52.), kojem je ovo bilo prvo finale ATP Toura. Talijan je osvojio ovaj turnir drugi put, nakon što je slavio i 2023. godine kada je u finalu pobijedio Danila Medvedjeva.

Devetnaestogodišnji Tien se u finale plasirao nakon što mu je baš Medvedjev predao polufinalni meč u utorak.

Sinneru je za pobjedu bilo potrebno sat i 14 minuta i četiir oduzeta servisa, po dva u svakom setu. Također, servirao je deset aseva i imao je 77 posto realizacije poena na prvom servisu.

