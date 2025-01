Šipić kao Musa... sa sirenom! Ovo je golčina koja je Hrvatskoj donijela mjesto među 4 na SP-u

Pet i pol minuta prije kraja Mađari su golom Mate Lekaija vodili 30-26, već su počeli slaviti. Mislili ste da je nemogući povratak? Uslijedio je epski trijumf, serija 5-0 i pjesma raspjevanih više od 15.000 navijača u Areni Zagreb.

Mario Šoštarić, Zvonimir Srna, Ivan Martinović, sedmerac Filipa Glavaša koji je s jednom zdravom nogom izborio Domagoj Duvnjak... Mađari su zvali time-out kod 30-30, pod pasivnim napadom obranio je Ivan Pešić, ostalo je još sedam sekundi do kraja.

Lopta je došla do Zvonimira Srne, on je dao na crtu do Marina Šipića, a naš majstor pivot sekundu do kraja zabija za veliko veselje, suze radosnice tisuća, očaj Mađara. Kao Željko Musa davne 2020. u produžecima polufinala Eura. Vrijedilo je! Hrvatska - Mađarska 31-30.

Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva! U četvrtak od 20.30 protiv pobjednika meča Francuske i Egipta ide nastaviti sanjati. Kakva generacija!

- Kad je Lekai zabio u 55. minuti i sišao na klupu, takva je fešta do kraja da je to nevjerojatno. I onda smo promijenili zonu 5-1 u 6-0, Peša veže tri, četiri obrane, Martinović daje ključne golove u napadu - rekao je Igor Vori za RTL.

Video pogledajte OVDJE.