Alex Ferguson imao moždani: Hitno su ga operirali u bolnici

Sir Alex Ferguson (76) u teškom je stanju nakon što je doživio moždani udar. Imao je krvarenje u mozgu nakon čega je hitno operiran.

Obitelj je morala pozvati kola hitne pomoći u njihov dom u Cheshireu u subotu oko 21 sata nakon čega je odvezen u bolnicu Macclesfield. Njegov sin, inače menadžer Doncastera, nije svoju momčad vodio s klupe na zadnjoj utakmici sezone League One upravo zbog "obiteljskih problema". To je potvrdio i sam klub u izjavi.

Škot je hitno prevezen u bolnicu u pratnji policije. Službeno se oglasio i Manchester United.

- Operacija je prošla dobro, ali sir Alex Ferguson treba neko vrijeme intenzivnije njege kako bi se optimizirao njegov oporavak. Obitelj zahtijeva privatnost u ovim trenucima - stoji u priopćenju Uniteda.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ