Sir Alex napustio bolnicu! Sad slijedi oporavak uz najmilije...

Sir Alex Ferguson (76) prije mjesec dana pretrpio je moždani udar te je radi krvarenja u mozgu hitno morao na operaciju.

Operacija je prošla dobro, pa će tako Ferguson oporavak nastaviti s najbližima, kod kuće.

Kako doznaje The Sun, on je svojem užem krugu rekao kako se nada da će do početka sezone u kolovozu ponovno biti na Old Traffordu u ulozi navijača i obožavatelja. Sunov izvor također je kratko prokomentirao povratak legende:

- Svi znamo da je Sir Alex pobjednik i da nikada neće izgubiti ovakve borbe. Ponovno je na nogama i drago mu je što je izašao iz bolnice, iako je naravno jako zahvalan osoblju koje se brinulo o njemu. Prognoze su pozitivne i obećavajuće, pitanje je vremena kada će ponovno biti u teatru snova, do tad će uživati u Svjetskom prvenstvu!