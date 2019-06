'Sir Andy' vratio se s Lopezom i pomeo prve nositelje Queensa

Bio je na rubu odustajanja od tenisa, ali ljubav prema sportu ipak je jača. Operirao je kuk, trenirao i vratio se u velikom stilu. Andy Murray oduševio je publiku u Queensu i svojim potezima u parovima podsjetio na najbolje dane na travnatoj podlozi. Sa španjolskim je veteranom Lopezom sa 7-6, 6-3 izbacio prve nositelje turnira Juan-Sebastiana Cabala i Roberta Faraha.

