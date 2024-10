Širi se bijes jer Vinicius nije dobio Zlatnu loptu: 'Morate biti duplo bolji jer ste tamnoputi'

Dobar dan, gospodo. Htjeli bismo vam samo javiti da je Rodri osvajač Zlatne lopte.

Nekako tako zamišljamo taj famozni razgovor između dužnosnika Manchester Cityja i Real Madrida u ponedjeljak ujutro, na dan dodjele Zlatne lopte. Kako je izvijestio uvijek pouzdani Fabrizio Romano, netko iz engleskog kluba je te četiri, njima najslađe riječi, prenio madridskom klubu. Malo je reći da je to šokiralo kraljevski klub, kao i samog Viniciusa.

Svi su bili uvjereni da će on osvojiti ovu prestižnu nagradu nakon sezone u kojoj je osvojio Ligu prvaka i La Ligu te bio jedan od najboljih na putu do tog cilja. I zaista, nikome ne bi bilo krivo da je on bio osvajač jer je već godinama jedan od najboljih na svijetu. No, oni koji odlučuju o tome su prevagnuli na stranu Rodrija.

Foto: Sarah Meyssonnier

U Realu su se razbjesnili pa su odbili doći na dodjelu u Pariz. Tako nisu primili nagradu za najbolji muški klub, najboljeg trenera (Carlo Ancelotti) i najboljeg strijelca (Kylian Mbappe). Smatraju kako ih je Uefa, koja od ove godine dodjeljuje nagradu zajedno s France Footballom, planski oštetila i zbog toga su bojkotirali. A vrlo lako bi se to moglo i nastaviti u sljedećim godinama ako ona najvažnija nagrada ne dođe u njihove ruke.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Uvrijeđeni Brazilac je nakon dodjele napisao:

- Napravit ću to još deset puta ako treba. Oni nisu spremni - napisao je Vinicius na društvenim mrežama koji je tako dao do znanja da ga je ovo dodatno motiviralo da ove sezone bude još bolji.

O osvajaču Zlatne lopte govorio je i Vincent Garcia, urednik France Footballa.

- Bilo je blizu. Viniciusa je vjerojatno koštalo to što su Jude Bellingham i Dani Carvajal među Top 5 pa je dobio manje bodova. Real Madrid je izvršio veliki pritisak na kako bi saznali je li Vini pobjednik. Možda ih je moja šutnja navela da misle da je Vini izgubio i zbog toga se nisu pojavili. Garantiram vam da nitko iz Cityja i Reala nije znao. Možda su samo imali osjećaj. Možda je do El Clasica. Ne znam - rekao je Garcia nakon dodjele.

Naravno, pojavile su se odmah optužbe i teorije zavjere, razlozi zašto nagrada nije završila u rukama Viniciusa. Bivša brazilska nogometašica Ludmila Silva kaže da je to zbog boje kože.

- Od malena nam majka govori: Morate biti duplo bolji jer ste tamnoputi. Onda sam nekoliko godina kasnije pomislila: 'Kako možeš duplo bolje ako kasniš bar sto puta...' Za ropstvo, za predrasude, za povijest, za traume, za psihoze, za sve što se dogodilo? Kako biti duplo bolji? - napisala je ona.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Ljutit je i MC Maneirinho, pjevač i Viniciusov prijatelj.

- To što nagrada neće doći u tvoje ruke samo govori o mentalitetu onih koji se boje naše prisutnosti.