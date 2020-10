Otac koji je igrao za nekoliko manjih brazilskih klubova u svom se\u00a0prvom nastupu za\u00a0Atletico Mineiro\u00a0te\u0161ko ozlijedio\u00a0te se\u00a0mo\u017eda velika karijera zaustavila na prvom koraku. Vratio se u Bauru gdje je nakon oporavka igrao za klub iz grada, ali svoje je znanje prenosio na malenog Edsona, odnosno\u00a0Pel\u00e9a.

Za\u0161to Pel\u00e9? Prema pri\u010dama, Pel\u00e9ov najdra\u017ei igra\u010d bio je golman\u00a0Vasco da Game,\u00a0Bile, a Edson nije mogao pravilno izgovoriti to ime pa je ostao upam\u0107en kao - Pel\u00e9. Tad nije znao kako to na hebrejskom zna\u010di \u010dudo - ono \u0161to je on napravio od nogometa. Dok mnogi treneri 'velikog' nogometa danas zabranjuju djeci da igraju futsal kako se ne bi ozlijedila, jedan od najboljih ikad svoje je prve nogometne korake napravio - na malom nogometu.

Upravo je malom nogometu Pel\u00e9 kasnije zahvalio jer se tamo nau\u010dio odli\u010dno snalaziti na malom prostoru, a i kako je oduvijek igrao sa starijima od sebe, dosta je o\u010dvrsnuo.

Kad je imao vremena, igrao je za nekoliko amaterskih mom\u010dadi u Bauruu. Pomagao je ocu koji se zaposlio kao \u010dista\u010d u bolnici, a kad je uhvatio slobodne trenutke, provodio ih je s loptom - improviziranom ili onom pravom. Od malog nogometa stigao je i do lokalnog kluba Baurua \u010dije je juniore predvodio do dva naslova prvaka Sao Paula, a trenirao ih je\u00a0Waldemar de Brito, \u010dovjek koji je vjerovao da \u0107e Pel\u00e9 postati najbolji svjetski nogometa\u0161.

Te 1956. Brito je odveo Pel\u00e9a na probu u\u00a0Santos\u00a0i odmah svoje predvi\u0111anje rekao direktorima, a Edson je odu\u0161evio nadle\u017ene i s\u00a015 godina zavr\u0161io u brazilskom velikanu, a ve\u0107 7. rujna 1956. je u 7-1 pobjedi protiv\u00a0Corinthiansa\u00a0u debiju zabio i prvi gol. Ve\u0107 godinu dana kasnije Pel\u00e9 je sa 16 godina bio nezamjenjivi dio seniorske mom\u010dadi Santosa, a te je sezone postao i najbolji strijelac lige.

U lipnju spomenute godine debitirao je u dresu\u00a0Brazila\u00a0u porazu od\u00a0Argentine\u00a0(2-1) na\u00a0Marakani. I dan danas je najmla\u0111i strijelac Brazila s golom koji je zabio u toj utakmici - imao je 16 godina osam mjeseci i 14 dana.

Godinu dana kasnije je sa Santosom osvojio i prvu titulu prvaka, a te je sezone zabio 58 golova \u0161to je i dan danas rekord brazilske lige. Te je godine svijet upoznao Pel\u00e9a na Svjetskom prvenstvu u\u00a0\u0160vedskoj\u00a0gdje je stigao s ozlije\u0111enim koljenom. Trebao je biti izostavljen iz mom\u010dadi, ali suigra\u010di su inzistirali na njegovom ostanku. Najmla\u0111i je igra\u010d koji je ikad zaigrao na Svjetskim prvenstvima.

Prvi je put u \u0160vedskoj zaigrao\u00a0protiv\u00a0SSSR-a\u00a0(2-0), a u polufinalu protiv\u00a0Francuske\u00a0(5-2) zabio je i hat-trick. Jo\u0161 jedan rekord je postavio i kao najmla\u0111i igra\u010d u povijesti svjetskih prvenstava sa 17 godina i 249 dana, a zabio je i dva gola u 5-2 pobjedi protiv\u00a0\u0160vedske\u00a0usred Stockholma. Nakon utakmice Pel\u00e9\u00a0je pao u nesvijest, ali Garrincha ga je brzo vratio te su proslavili naslov prvaka.\u00a0

Prvi je put nosio desetku, a nakon prvenstva mu je dodijeljena i Srebrna lopta kao drugom najboljem igra\u010du 'Mundijala'.

Real Madrid, Juventus, Manchester United, a milanski Inter je na\u010delno uspio dogovoriti prelazak u Europu, ali izazvalo je to revolt kod navija\u010da Santosa pa je Moratti morao sve raskinuti na zahtjev predsjednika Santosa. Godine 1959. Pel\u00e9\u00a0nije uspio osigurati naslov prvaka sa Santosom, a godinu dana kasnije vratili su se na tron, a osvojili su i\u00a0Tacu Brasil\u00a0\u010dime su se plasirali na\u00a0Copu Libertadores.

Najuspje\u0161niji su na Copi Libertadores nogometa\u0161i Santosa bili 1962. kad su u finalu slavili protiv\u00a0Penarola, a Pel\u00e9 je zabio dva gola. Te je godine Pel\u00e9 ve\u0107 postavljen kao najbolji svjetski nogometa\u0161, a ozlijedio se protiv\u00a0\u010cehoslova\u010dke\u00a0u grupnoj fazi i nije nastupio do kraja prvenstva, ali Brazil je upravo protiv \u010cehoslova\u010dke osvojio SP (3-1).

Santos je osvojio i Copu Libertadores 1963. te brazilski Campeonato Serie A 62., 63., 64. i 65., a Pel\u00e9\u00a0je bio glavna okosnica mom\u010dadi. No, tek je tada slijedio novi odlazak u Europu s Brazilom i to na noge Englezima - na njihovom terenu. U me\u0111uvremenu ga je predsjednik brazilske vlade\u00a0Janio Quadros\u00a0prozvao 'nacionalnim blagom'.

Pel\u00e9 je do\u0161ao kao velika zvijezda, Brazil kao jedan od favorita za osvajanje naslova prvaka, a ispali su u skupini. Pobijedili su Bugarsku 2-0, Pel\u00e9 je zabio prvi gol, ali su zatim izgubili od Ma\u0111arske 1-3\u00a0te od Portugala istim rezultatom (1-3). Protiv Portugala ga je ozlijedio\u00a0Joao Morais, a nije dobio crveni karton te je ta pogre\u0161ka progla\u0161ena jednom od najve\u0107ih u povijesti svjetskih prvenstava. Kako zamjene nisu bile dopu\u0161tene, Pel\u00e9 je morao igrati do kraja utakmice. Nakon toga rekao je da vi\u0161e nikad ne\u0107e igrati na SP-u, ali i\u0161ao je i preko svoje rije\u010di.

Odbijao je pozive u reprezentaciju nakon tog susreta, ali ipak se vratio. Bilo je to njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo, u nedalekom\u00a0Meksiku. Brazil je redom pobje\u0111ivao \u010cehoslova\u010dku (4-1), Englesku (1-0) i Rumunjsku (3-2) u grupnoj fazi, zatim Peru u \u010detvrtfinalu (4-2), Urugvaj u polufinalu (3-1)\u00a0te Italiju u finalu (4-1).

Tako je s Brazilom osvojio i svoje tre\u0107e Svjetsko prvenstvo, a posljednju je utakmicu u reprezentativnom dresu odigrao protiv Jugoslavije (2-2), 18. srpnja 1971. Tri je godine kasnije Pel\u00e9 napustio Santos i pre\u0161ao u ameri\u010dki\u00a0New York Cosmos\u00a0iako je povremeno znao odigrati koju slu\u017ebenu utakmicu za Santos. S njima je osvojio i naslov prvaka 1977. godine. Karijeru je zavr\u0161io 1977. godine na prijateljskoj utakmici izme\u0111u Cosmosa i Santosa.

Malo je poznata i \u010dinjenica da Pel\u00e9 nikada nije pobijedio - zagreba\u010dki Dinamo. Prvi je poku\u0161aj imao 1960. u Sao Paulu kao dio kombinirane mom\u010dadi Santosa i Vasco da Game na otvorenju stadiona Morumbi (1-1). Drugi put 1969. kada je sa Santosom bio u Zagrebu, gdje je tako\u0111er zavr\u0161ilo 1-1. I sljede\u0107e godine Dinamo je bio u Santosu, tamo je bilo 2-2.

Nakon karijere postao je uzor mnogim nogometa\u0161ima diljem svijeta, a ve\u0107 tada su po\u010deli njegovi zdravstveni problemi. Morali su mu izvaditi desni bubreg. Postao je i Unescov ambasador dobre volje, izdao je autobiografiju,\u00a0glumio je u nekoliko filmova, a o njegovom je \u017eivotu jedan i snimljen.\u00a0

Kako je na relaciji Argentina - Brazil uvijek u\u017eareno, a posebno na sportskim borili\u0161tima, tako je do\u0161lo i do rje\u010dkanja na relaciji Pel\u00e9 -\u00a0Maradona. Jedan od najboljih argentinskih nogometa\u0161a ikad protiv najboljeg brazilskog nogometa\u0161a svih vremena. Pel\u00e9 je prozvao Argentinca da nije dobar primjer mladima zbog uzimanja droge, a Maradona se nije libio uzvratiti.

- \u0160to \u017eelite da ka\u017eem? Izgubio je nevinost s mu\u0161karcem - rekao je svojevremeno Maradona za Goal.\u00a0

No, Pel\u00e9 je u autobiografiji negirao sve optu\u017ebe, kako nije imao spolni odnos s mu\u0161karcem za kojeg se pretpostavlja da je bio njegov trener. Ipak su, bar za javnost, Pel\u00e9 i Maradona izgladili probleme pa se nekoliko puta na raznim doga\u0111ajima pojavili zajedno, rukovali se i fotografirali kao da se ni\u0161ta nije dogodilo.\u00a0

Vrijeme se ne mo\u017ee zaustaviti, a nakon \u0161to je 1977. ostao bez bubrega, 2012. je operirao kuk. Ta mu je operacija zadala velike probleme.

-\u00a0Kosti su mu lomljive. Zamijenio je kuk i nije imao adekvatnu rehabilitaciju pa ima problema s kretanjem. Sve ga je to 'bacilo' u depresiju. On je 'Kralj', uvijek je bio tako prepoznatljiva figura, a danas ne mo\u017ee hodati - rekao je Pel\u00e9ov sin Edinho za brazilsku televiziju Globo.

Nekad je bio najbolji nogometa\u0161 svijeta, nosio brazilsku reprezentaciju i svoj Santos, izgradio je veliko ime i postao bezvremenska ikona. A danas se\u00a0P\u00e9le\u00a0iz stana mi\u010de jedino u invalidskim kolicima i to uz ne\u010diju pomo\u0107, godine su ga stigle, a on to te\u0161ko pro\u017eivljava.

- Sram ga je, ne \u017eeli iza\u0107i iz ku\u0107e, biti vi\u0111en, ma bilo \u0161to za \u0161to mora napustiti ku\u0107u. Zapravo, veoma je ograni\u010den i povu\u010den - otkriva njegov sin.

Otac i sin mnogo su se sva\u0111ali jer brazilska legenda nije odradila rehabilitaciju u potpunosti nakon operacije kuka. U karijeri je osvojio tri SP-a, a ovog je ljeta proslavio\u00a050. godi\u0161njicu osvajanja tre\u0107eg 'Mundijala'. Pel\u00e9 je postao jedan od najboljih ikad i pro\u0161ao je sve - od siroma\u0161tva do svojevrsnog osje\u0107aja bo\u017eanstva i natrag do nemo\u0107i.

Ljudi me uvijek pitaju: \"Kad \u0107e se roditi novi Pel\u00e9?\". Nikad. Moji otac i majka zatvorili su tvornicu.

Jednom je na utakmici u Senegalu golman tako plakao kad sam zabio da su ga morali zamijeniti! Izgubio je veliku okladu.

Jednom su me isklju\u010dili u utakmici protiv Kolumbije. Publika je bila toliko nezadovoljan da je onda sudac sam sebe isklju\u010dio!

Selidba u New York bila je izazovna, ali znao sam da \u0107u uspjeti. Cosmos je za moj debi protiv Dallasa morao izgraditi nova parkirali\u0161ta i stvoriti dodatna mjesta na stadionu. Osje\u0107ao sam se kao kod ku\u0107e.

Sretan ro\u0111endan Sir Eltonu Johnu. Jednom sam i\u0161ao u\u017eivo gledati njegov koncert. Pokazao je na mene i morao sam pobje\u0107i prije nego \u0161to je publika nasrnula na mene.

Nick Barmby (32 nastupa za Liverpool, 23 za englesku reprezentaciju, op.a.) je tu negdje po kvaliteti sa Zinedineom Zidaneom, Paolom Maldinijem i Ronaldom.

Messi? Kako mo\u017eete usporediti de\u010dka koji dobro puca glavom, puca s lijevom i desnom i drugoga koji puca s jednom nogom, ima samo jednu kvalitetu i ne puca dobro glavom?

Neymar? U reprezentaciji je on samo obi\u010dan igra\u010d. Ima veliku odgovornost i njegova je najve\u0107a briga promjena stila, promjena frizure. Koju god utakmicu igramo izvan Brazila, ne igra dobro. Nije on taj.

Siromah koji je postao legenda nogometa danas je u kolicima

Kad je u Sao Paolu kao dječak trčao za improviziranom loptom, nije mogao ni zamisliti koliki će trag ostaviti u svjetskom nogometu. Jedan od najboljih ikad danas je, s 80 godina, u vrlo teškom stanju

