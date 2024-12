Sisak stao porazima na kraj!

Hokejaši Siska pobijedili su u utorak Gardenu u gostima rezultatom 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) čime su prekinuli crni niz od šest poraza zaredom. Sisak je u Dolomitima na sjeveru Italije nakon dužeg vremena odigrao odličnu utakmicu i zasluženo svladao domaćine.

Premda je Gardena povela golom Stephana Deluce u 13. minuti, Sisak je angažiranom igrom pet minuta kasnije došao do izjednačenja preko Brune Idžana koji je pogotkom prekinuo golgeterski post od nekoliko utakmica.U drugoj trećini vodila se izjednačena borba u kojoj je Sisak prvi došao do gola i vodstva od 2-1. Zabio je Vlastimil Dostaleku situaciji s igračem više.

Domaći se ne predaju i poravnavaju na 2-2 golom Davidea Schiavonea. Sisak odmah uzvraća pogotkom Carsona Brierea. S rezultatom 3-2 za goste otišlo se na drugi odmor.Završni period nije mogao bolje početi za Sisak. Odličnim udarcem vratara domaćih svladao je branič Siska Lovro Slovinac, postigavši svoj prvi gol u Alpskoj ligi.

Sisak je dobro kontrolirao utakmicu sve do pred sam kraj kada Gardena koristi situaciju s igračem više i smanjuje na 4-3 golom Jamesa McGowana. U preostale dvije minute koliko je ostalo do kraja utakmice nije došlo do promjene rezultata.

Sisak je tako ponovno, nakon šest poraza, okusio slast pobjede i popeo se na peto mjesto na ljestvici s 31 bodom.Hokejaši sa sisačkog Zibela iduću utakmicu igraju već u četvrtak u Celju protiv istoimenog domaćina.