Šišali je, skraćivali dres, ali pala je vagu zbog 100 grama! Ostala je bez prilike za nastup u finalu

Japanac Nao Kusaka i Iranac Mohammadhadi Saravi novi su hrvački olimpijski pobjednici grčko-rimskim načinom u kategorijama do 77 i do 97 kg, ali najneobičnija priča je ona iz ženskog hrvanja, gdje je u kategoriji do 50 kg Indijka Vinesh Vinesh ostala bez odličja jer je imala 100 g previše na vaganju.

Indijska 29-godišnja hrvačica je došla do finala pobijedivši tri suparnice, ali je uoči finala imala 100 g previše na vaganju. Sve su pokušali u njenom taboru ne bi li je doveli ispod 50 kg pa su je i ošišali, skraćivali dres, međutim, sve je bilo uzalud, jer je Vinesh diskvalificirana.

Wrestling - Women's Freestyle 50kg 1/8 Final | Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Umjesto nje je u finalu nastupila Kubanka Yusneylis Guzman Lopez koju je svladala Amerikanka Sarah Ann Hildebrandt i nakon bronce u Tokiju došla do naslova olimpijske pobjednice. Brončane medalje su u ovoj kategoriji osvojile Japanka Yui Susaki i Kineskinja Feng Ziqi. Japanac Nao Kusaka novi je olimpijski pobjednik grčko-rimskim načinom u kategoriji do 77 kg, a u finalu je pobijedio Kazahstanca Demeua Žadrajeva. Brončane medalje osvojili su Armenac Malhas Amojan i Kirgistanac Akžol Mahmudov.

Iranac Mohammadhadi Saravi je prije tri godine osvojio broncu u kategoriji do 97 kg, a u Parizu je pozlatio svoju karijeru pobijedivši u finalu Armenca Artura Aleksanjana, koji je došao do svoje četvrte olimpijske medalje. Bio je pobjednik u Rio de Janeiru 2016., srebro je osvojio u Tokiju 2021., a broncu u Londonu 2012.. Brončana odličja osvojili su Kubanac Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan i Kirgistanac Uzur Džuzupbekov.

