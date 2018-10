Sjajan uspjeh Ćorića! Izborio je polufinale mastersa u Šangaju

Hrvatski tenisač Borna Ćorić izborio je mjesto u polufinalu ATP turnira Masters 1000 serije u Šangaju, gdje je u četvrtfinalnom dvoboju odigranom u petak svladao 30-godišnjeg Australca Matthewa Ebdena sa 7-5, 6-4 nakon 93 minute igre.

Za našeg 21-godišnjeg Davis Cup reprezentativca to je prvo polufinale u Šangaju, a drugo na turnirima Masters 1000 serije u karijeri. Prvi put se među četiri najbolja na turnirima ove razine probio također ove godine, na prvom Mastersu u sezoni u američkom Indian Wellsu, gdje ga je u uzbudljiva tri seta pobijedio Švicarac Roger Federer, koji bi mu mogao biti suparnik i u polufinalu Šangaja, uspije li pobijediti Japanca Keija Nishikorija u posljednjem četvrtfinalnom dvoboju.

Zahvaljujući pobjedi nad Ebdenom i plasmanu u polufinale šangajskog Mastersa, Borna Ćorić ima zajamčen ulaz među 15 najboljih tenisača svijeta. Ostane li na plasmanu u polufinale u ponedjeljak će biti na 14. mjestu pojedinačne ATP ljestvice, a u slučaju plasmana u finale ili osvajanja naslova došao bi do 13. mjesta.

U dvoboj protiv Ebdena 21-godišnji Zagrepčanin je ušao gubitkom prva dva gema, ali je izgubljeni servis u drugom gemu nadoknadio već u sljedećem. 'Breakom' za 6-5 osigurao je servis za osvajanje prvog seta, što je i uspio materijalizirati iskorištavanjem druge set-lopte.

