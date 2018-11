Sjajna gesta! Petar pozdravio idola Luku: Jako me je dirnulo

Dječak sa sindromom Down koji je bio na proslavi nakon Svjetskog prvenstva želi ti poručiti nešto, kazao je novinar španjolske televizije La Sexta kapetanu "vatrenih" Luki Modriću gotovo dva sata nakon utakmice protiv Španjolske, nakon što su svi naši igrači ušli u autobus i spremali se krenuti prema hotelu.

Naravno da Modrić nije mogao to odbiti. Menadžerica, suigrači i stručni stožer pričekali su ga dok je na mobitelu gledao prilog španjolske ekipe koja je taj dan snimila razgovor s 14-godišnjim Petrom Brckovićem i njegovom sestrom Barbarom.

Dan nakon finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, na spektakularnoj proslavi pred više od 550.000 ljudi u Zagrebu, Modrić je Petra pozvao k sebi na pozornicu i otad su postali jako vezani.

- To je još jako emotivno za mene - rekla je Barbara brišući suze.

- Stalno me ispitivao: "Gdje je Luka Modrić? Želim ga upoznati i zagrliti".

Nakon višesatnog čekanja na ulicama Zagreba, želja mu se ostvarila. Petar je zagrlio svog heroja, na oduševljenje razdragane mase u proslavi koja je ostala upisana u povijesti hrvatskog sporta.

- Luka, hvala ti na tome. Imaš tako veliko srce - kazala je Barbara, na što Luka nije mogao ostati ravnodušan.

- Nevjerojatno, nevjerojatno. Jako me je dirnulo što sam ovo vidio. Baš me impresioniralo - kazao je Modrić, podijelio autogram i otišao u autobus.

POGLEDAJTE VIDEO:

Modric: "It's incredible, it makes me emotional to see that. It's impressive."



Peater's sister: "It's still emotional for me. He was saying 'I want to meet Luka Modric and I want to hug him. Thank you for that Luka. You have such a big heart." pic.twitter.com/Iymi3UKe6O