Sjajna Miočić novom broncom zaključila Europsko prvenstvo!

Prvi i posljednji dan ovogodišnjeg Europskog prvenstva za mlađe seniore (U23) u Rusiji, donijeli su po jednu brončanu medalju za Hrvatsku. Nakon Tihee Topolovec, do trećeg mjesta na prvenstvu je stigla i Zrinka Miočić u kategoriji preko 78 kg.

Splićanka je na početku svladala Gruzijku Somkišvili, nakon čega je išla na Njemicu Lucht, koja je nakon 19 sekundi poslala našu predstavnicu u repasaž. Tamo je Miočić svladala Slovenku Torkar u drugoj minuti borbe, a isti scenarij joj donosi brončanu medalju protiv Čehinje Paulusove i veliko slavlje za hrvatsku reprezentaciju!

Blizu je bila i Anđela Violić (do 70 kg), koja je pobjedama nad Švicarkom Vetterli i Samardžić iz BiH došla do polufinala. Zatim je izgubila od Čanturije iz Gruzije, a za broncu je bila bolja Nizozemka De Voogd, koja je našu judašicu natjerala na tri kazne te finalno peto mjesto. Petrunjela Pavić je u kategoriji do 78 kilograma osvojila 7. mjesto. Pavić je u tri borbe upisala dvije pobjede i jedan poraz.

Za Hrvatsku su na Europskom U23 prvenstvu u Iževsku nastupili i Josip Kokeza (-100 kg), Marcel Škalec (+100 kg), Lucija Babić (-70 kg), Iva Oberan (-57 kg), Lea Gobec (-78 kg), Damian Sokolović (-81 kg) i Katarina Lucija Vuković (+78 kg). Uz dvije bronce i jedno polufinale, hrvatska reprezentacija se vraća iz Iževskog u pozitivnom tonu i s potvrdom kako hrvatski judo ima svjetlu budućnost.