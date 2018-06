Sjajna Petra Martić: Došla na travu i isprašila 15. na svijetu

Nakon prilično razočaravajućih nastupa na omiljenoj joj zemlji, Petra Martić vjerojatno nije došla s velikim očekivanjima na prvi turnir travnate sezone u Birminghamu.

Međutim, tamo je u prvom kolu iznenadila 15. tenisačicu svijeta, Amerikanku Coco Vandeweghe i nadvisila ju sa 6-3 i 6-2. Petra je vrlo dobro provodila svoju taktiku s raznovrsnim servisima i skraćenim loptama, a Vandeweghe je imala puno griješila. Tenisačica iz Duća tako nastavlja s dobrim igrama na travi od prošle sezone, kada je bila u osmini finala Wimbledona.

Schedule for the Romanians on Wednesday#NatureValleyClassic

🇷🇴Mihaela Buzarnescu vs 🇭🇷Petra Martic pic.twitter.com/venaHHJyIl