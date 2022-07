Sjajna Petrunjela Pavić uzela broncu: Vjerujem da je ovo tek jedna od mnogih koje ću osvojiti

Treći dan i treća medalja za hrvatski džudo na Mediteranskim igrama u alžirskom Oranu. Nakon srebra Ane Viktorije Puljiz (do 52 kg) i bronce Ive Oberan (do 63 kg) još jednu broncu donijela je odlična Petrunjela Pavić (do 78 kg) odličnim danom na tatamiju.

- Jako sam sretna cijelim danom i vjerujem da je ovo tek jedna od mnogih velikih medalja koje ću osvojiti - rekla je nasmijana Dubrovčanka koju je hvalio i trener reprezentacije Dragan Crnov.

- Odličan dan u kojem je Petrunjela izgubila tek u polufinalu od buduće zlatne Kosovarke, Loriane Kuke, a i ta borba je otišla nekoliko minuta u „golden score - poručio je Crnov.

Tako su medalje za Hrvatsku na ovim Mediteranskim igrama osvojile djevojke iz Solina i Dubrovnika, u kojem će se sigurno slaviti do dugo u noć. Za to vrijeme će se Pavić prisjećati kako je za broncu 'ipponom' pobijedila Crnogorku Peković, dok je u polufinale prošla 'wazarijem' protiv Marokanke Yatim.

Druga dva hrvatska predstavnika u finalnom bloku su imale prevelike izazove u ovom trenutku. Ivana Maranić (preko 78 kg) izgubila je 'wazarijem' u borbi za broncu od Larise Cerić iz BiH, trostruke viceprvakinje Europe i treće na svijetu. U četvrtfinalu Ivana je pobijedila Alžirku Asselah, dok je u polufinalu bila bolja, buduća zlatna, Turkinja Sayit.

Marko Kumrić (do 100 kg) izgubio je 'wazarijem' od Francuza Agbegnenoua, nakon što je u repasažu pobijedio Kosovara Zekaja, a u četvrtfinalu izgubio od, kasnije srebrnog, Alžirca Boumara. U prvom kolu Igara izgubio je Marcel Škalec (preko 100 kg), od kojeg je uspješniji bio Turčin Ertug.

Hrvatska džudo reprezentacija tako je završila uspješan nastup na Mediteranskim igrama, a pred našim najboljim seniorima je Grand Slam Budimpešta (8. do 10. srpnja) te Grand Prix Zagreb (15. do 17. srpnja).

