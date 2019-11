Sjajna vijest: Split je domaćin kvalifikacijskog turnira za OI!

Hrvatski košarkaši pretrpjeli su krah u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nisu se kvalificirali na završnicu u Kini i činilo se kako nas čeka nekoliko godina suše na velikim natjecanjima dok preko plasmana na Fibinoj ljestvici nismo dobili mjesto na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre.

A nekoliko tjedana nakon što je HKS u dogovoru s Vladom poslao zamolbu za domaćinstvo jednoga od tih turnira i jamstvo od tri milijuna eura stigla je i nova dobra vijest: Hrvatska, odnosno Spaladium Arena u Splitu, bit će domaćin tog natjecanja koje će iznjedriti reprezentaciju sudionicu završnice u Tokiju! Odlučio je to izvršni odbor Fibe na zasjedanju u švicarskom gradu Miesu.

Osim Splita, domaćini turnira bit će i Vilnius u Litvi, Beograd u Srbiji te Victoria u Kanadi. To znači da se Hrvatska neće moći sastati s tim državama na turniru koji se održava od 23. do 28. lipnja iduće godine. To znači da će na raspolaganju biti svi najjači naši aduti poput Bojana Bogdanovića, Darija Šarića i Ivice Zupca, nadamo se i Marija Hezonje.

Na svakom turniru sudjelovat će po šest reprezentacija i samo će pobjednik izboriti završnicu u Japanu i pridružiti se se Argentini, Australiji, Francuskoj, Iranu, Japanu, Nigeriji, Španjolskoj i SAD-u.

Prednost domaćeg terena svakako će biti veliki vjetar u leđa izabranicima Veljka Mršića da drugi put u nizu nastupimo na Igrama nakon četvrtfinala u Riju 2016.

Sudionici kvalifikacijskih turnira za OI: