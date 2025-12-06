UŽIVO Zrinka u lovu na pobjedu u veleslalomu u Tremblantu!

1. VOŽNJA

Kanadsko skijalište Tremblant domaćin je dva veleslaloma u Svjetskom skijaškom kupu ovaj vikend za skijašice, trećeg i četvrtog u sezoni, a nakon prve subotnje utrke najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić drži fantastično drugo mjesto! Sjajan je to uspjeh koji treba potvrditi i u drugom nastupu nakon dva uzastopna slalomska izlijetanja.

Zrinka je nastupila sa startnim brojem tri i za vodećom Novozelanđankom Alice Robinson zaostaje 33 stotinke. Treća je Norvežanka Thea Louise Stjernesund (+0,53), četvrta Švicarka Camille Rast (+1,14). Druga vožnja je od 20 sati uz prijenos na HTV-u 2. U nedjelju se vozi još jedan slalom od 16 i 19 sati po hrvatskom vremenu.