Sjajni Frigan s dva gola srušio Leku! Vušković mu asistirao...

Standard Liege je u 9. kolu belgijskog prvenstva izgubio od Westerloa (2-1), a taj susret protekao je u hrvatskom štihu jer su čak četvorica Hrvata nastupila, Ivan Leko vodio je domaćina s klupe, a sjajni Matija Frigan (21) utrpao je dva gola!

Zlatko Dalić jednom ga je zvao na okupljanje 'vatrenih', bilo je to prošle godine, ali u posljednje vrijeme nema ga ni na popisu U-21 reprezentacije. Ivica Olić stavio ga je tek na pretpoziv, a on za to vrijeme briljira. Zabio je četiri gola u devet utakmica.

Bukurešt: Europsko prvenstvo U-21, Rumunjska - Hrvatska | Foto: Alex Nicodim/PIXSELL

Načeo je Standard već u 6. minuti na asistenciju Bosa. Gosti su držali vodstvo sve do 63. minute kada je Zeqiri izjednačio iz penala, ali Westerlo je opet poveo u 64. minuti preko Frigana koji je zabio na asistenciju hrvatskog dijamanta Luke Vuškovića (17)! Hrvatska kombinacija tako je donijela vrijednu pobjedu gostima.

Vušković je za pobjedničku stranu odigrao cijeli susret, Frigan je izašao u sudačkoj nadoknadi, dok su Marko Bulat i Boško Šutalo proveli cijeli susret na terenu u sastavu Ivana Leke.