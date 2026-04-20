Obavijesti

Sport

Komentari 0
KULTNI MARATON

Sjajni Kenijac oborio rekord u Bostonu. Evo koliko je zaradio

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sjajni Kenijac oborio rekord u Bostonu. Evo koliko je zaradio
Foto: Brian Snyder

Kenijac John Korir oborio je rekord i osvojio Boston drugi put zaredom i Sharon Lokedi je također briljirala u ženskoj konkurenciji. Maraton je bio pun uzbuđenja, ali rezultati nisu službeni, no zarada je pozamašna

Kenijac John Korir drugu godinu uzastopce pobjednik je bostonskog maratona istrčavši vrijeme od dva sata, minute i 52 sekunde, što je novi rekord staze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tisuće ljudi stiglo u Zagreb na maraton: Treće mjesto osvojio je Zagrepčanin Ivan Dračar 00:47
Tisuće ljudi stiglo u Zagreb na maraton: Treće mjesto osvojio je Zagrepčanin Ivan Dračar | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Njegova sunarodnjakinja Sharon Lokedi, također pobjednica iz 2025., osvojila je naslov u ženskoj konkurenciji s vremenom od 2 sata, 18 minuta i 51 sekunde.

Koriru je to treća pobjeda na nekom od maratona iz prestižne World Marathon Majors serije nakon slavlja u Chicagu 2024. i Bostonu lani. Ovoga puta srušio je i rekord staze koji je od 2011. držao Kenijac Geoffrey Mutai (2:03:02).

Running: Boston Marathon
Foto: Eric Canha

Tako je uz glavnu nagradu od 150.000 dolara, dobio i bonus od 50.000 dolara. Drugi je sa skoro minutom zaostatka bio tanzanijski atletičar Alphonce Felix Simbu (2:02:47), dok je treći bio Kenijac Benson Kiprut (2:02:50).

Korir je također nadmašio svoj osobni rekord (2:02:24) iz Valencije 2025. godine, a istrčao je ukupno peto vrijeme u povijesti maratona. Međutim, vremena postignuta u Bostonu nisu ratificirana od strane Međunarodne atletske federacije (IAAF) zbog povoljnog nagiba nizbrdice i staze na kojoj vjetar može značajno utjecati na rezultate.

Boston Marathon
Foto: CJ Gunther

U ženskoj utrci Lokedi je obranila naslov prošavši ciljem 89 sekundi sporije od rekorda staze koji je postavila prošle godine (2:17:22). I za nju je to bila treća pobjeda na "Majorsima" nakon Bostona 2025. i Berlina 2022.

Drugo i treće mjesto također su osvojile Kenije, Loice Chemnung (2:19:35) i Mary Ngugi-Cooper (2:20:07). Bilo je to 130. izdanje najstarijeg maratona na svijetu, a ove godine je nastupilo više od 30.000 trkača.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'
UVIJEK UZ MLAĐEG BRATA

FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'

Strahinja i Nemanja Jokić često prate mlađeg brata Nikolu u njegovoj dominaciji na NBA parketima. Ove sezone igra sjajno pa su braća dobro raspoložena, ali nije ih strah ući u sukob kada netko napadne Nikolu
ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu
SKANDALOZNA MENADŽERICA

ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu

Bivši supružnici Wanda Nara i Maxi Lopez ponovno zajedno, ali sada pred kamerama! Glume sami sebe u seriji 'Triángulo Amoroso', koja otkriva turbulentni ljubavni trokut s Maurom Icardijem. Bivši bi par trebao snimiti i scenu poljupca
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026