Sjajni Livaković spasio pobjedu Feneru! Pogledajte obranu...

U posljednje vrijeme često je bio pod metom kritika turske javnosti. Došao je u Fenerbahče kao jedan od najboljih golmana na SP-u u Katru, tako su ga i dočekali tamo kao veliku zvijezdu, ali velika očekivanja sa sobom nose i ogroman pritisak. Pogotovo u Turskoj gdje navijačka podrška graniči s fanatizmom. Osjetio je to na svojoj koži i Dominik Livaković, ali u subotu navečer je pokazao zašto je cijeli svijet u zimu 2022. godine pričao o njemu.

Fenerbahče je u 24. kolu turske Superlige slavio na gostovanju kod Antalyaspora (2-0), no opasno su visjeli. Da nije bilo sjajne reakcije hrvatskog golmana, ostali bi bez sva tri boda.

Foto: BURAK SALTIK

Fener je poveo u 42. minuti golom Cengiza Undera. I takav rezultat stajao je na semaforu sve do 86. minute kada su domaćini imali veliku šansu. Odbijala se lopta po petercu nakon ubačaja iz kornera pa došla do jednog igrača Antalyaspora koji je pucao po golu. Odbila se lopta od nekoga u velikoj gužvi pa se iznenada pojavila pred Livakovićem, no nije se dao smesti. Refleksno je koljenom obranio pa loptu čvrsto zagrlio.

Obranu pogledajte OVDJE

Tresli su se gosti do samog kraja pa u samoj završnici potvrdili pobjedu golom Batshuayija u petoj minuti sudačke nadoknade.

Fenerbahče se tako vratio na vrh zbog bolje gol razlike u odnosu na Galatasaray. Ova dva kluba su ove sezone svijet za sebe u turskom prvenstvu, a do kraja će se voditi žestoka bitka za titulu.