Sjajni Olmo: Hvala izborniku, ovo mu je najveća nagrada...

Sjajni Dani Olmo odigrao je fantastičan turnir i pomogao Španjolskoj da dođe do naslova europskog prvaka. Zabio je gol u polufinalu, a sad i finalu te pokazao da će se za njega 'tući', najbolji europski klubovi u ljetnom prijelaznom roku. 'Furia' je pobijedila Njemačku 2-1 i osvojila Euro U-21.

- Bez riječi sam. Odigrali smo fantastičan turnir, čestitke svima. Naporno sam radi da bih došao do tu. Želim zahvaliti izborniku na povjerenju, htio sam to opravdati na najbolji mogući način, a ovo je bila nagrada - rekao je sjajni Olmo.

Ponosan na svoje momke bio je i izbornik Luis de la Fuente.

- Sanjao da da ćemo pobijediti, osjećali smo da ćemo osvojiti ovo. Euro se ne osvaja lagano, shvatit ćemo za nekoliko dana ono što smo napravili. Znali smo da se jako puno moramo truditi za pobjedu u finalu, ova generacija je neponovljiva i zaslužuje priznanje cijele Španjolske - emotivan je bio izbornik.

Dinamov dragulj tako je prvenstvo završio s tri gola i jednom asistencijom što je sjajno ostvarenje obzirom na to kakvu je Španjolska imala momčad. Nije igrao prvo kolo protiv Italije, no onda je pokazao da ova momčad ne može bez njega.

Njegova ukupna statistika na kraju Eura je tri gola i asistencija, 14 udaraca i od toga šest u okvir, 183 dodavanja u posljednjoj trećini terena te od toga 101 točnih, sedam ključnih dodavanja i tri osvojena duela.

Odličan turnir za Olma sjajna je vijest i za njega i za Dinamo. Ovako je sigurno potražnja na tržištu za njega puno veća, a to znači da će Dinamo biti taj koji će moći diktirati cijenu i gotovo pa sigurno je da to neće biti ispod 30 milijuna eura, a lako moguće da to bude i puno veće...