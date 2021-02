Od kluba od kojeg se očekivalo da će se boriti za ostanak postali su momčad koja polako kuca na vrata gornjeg dijela tablice.

Nakon poraza od Hajduka na otvaranja proljetnog dijela sezone, trener Kruno Rendulić kao da je nabavio neki čarobni štapić jer je njegova momčad u posljednjih pet utakmica izgledala sjajno.

Šibenčani su došli i do treće pobjede u posljednjih pet susreta, a ovaj put je na Šubićevcu pala Istra 1961 (1-0) koja je zapela na dnu Prve HNL.

Naučili su nas Šibenčani na totalni nogomet s jako puno prilika predvođeni strijelama Sahitijem i Jurićem, ali ovaj put su gosti iz Pule dominirali. Istra je imala veći posjed lopte i više prilika, ali što to vrijedi kada lopta nije nijednom došla do mreže.

S druge strane, Šibenik je zabio iz prve šanse na utakmici, a strijelac jedinog gola bio je Deni Jurić (52. minuta) koji je izgledao kao Usain Bolt u odnosu na Puljane. Primio je loptu na centru, prošao jednog igrača Istre, nitko ga nije mogao zaustaviti, sjurio se skroz do gola gdje je lakoćom matirao Lučića. Deni igra u formi života, zabijao je i Rijeci te je na Maksimiru srušio Dinamo, a ovo mu je bio deveti gol.

Istra se pokušala izvaditi do kraja, ali nije uspjela doći ni do boda, a Šibenčani su došli do još jedne jako važne pobjede kojom su današnjem protivniku pobjegli na 11 bodova. No nisu samo pobjegli od donjeg dijela tablice, već su i s nova tri boda preskočili Hajduk te tako zasjeli na peto mjesto!

U posljednjih pet susreta remizirali su s Varaždinom i Rijekom te pobijedili Dinamo, Lokomotivu te sada i Istru. I potvrdili status najugodnijeg iznenađenja HNL-a!