KK Split je ove sezone na konopcima držao Crvenu zvezdu, nesretno gubio od FMP-a, Igokee i Krke u završnici. Nije bilo sreće za Splićane u nekim situacijama, ali ovaj put su na Gripama demonstrirali sjajnu košarku i pobijedili Megu (74-65) koja se bori za doigravanje.

Bio je to napet i težak susret u kojem se Split odvojio tek u posljednjoj četvrtini. Hrvatski klub je imao velikih problema sa skokom i bilo je nemoguće zaustaviti nevjerojatnog Filipa Petruševa. No ovaj put je presudio sjajan vanjski šut.

Pobjednika je odlučio sjajni Roko Leni Ukić koji je u 37. godini odigrao maestralno. Utrpao je 29 koševa uz četiri skoka i to za samo 24 minute igre. Standardno odličan bio je Marko Luković koji je zabio 13, a njegov sunarodnjak Đoković 11.

Kod poražene Mege Soccerbet Filip Petrušev je zabio 22 koša uz sedam skokova i četiri asistencije, a goste je već standardno uz njega vukao Marko Simonović koji je zabio 15 uz 11 skokova.

Split je došao do važne pobjede kojom je skočio na 7. mjesto s omjerom od sedam pobjeda i 15 poraza. Glavni cilj je što prije osigurati ostanak u ABA ligi, no glavni konkurenti FMP, Zadar i Borac imaju čak tri utakmice manje pa je pred košarkašima Splita još puno posla. No ovo je sjajan poticaj za nastavak lige te odlična priprema za ono najvažnije što čeka Split ove sezone, a to je borba za naslov prvaka Hrvatske.

Splićani jako dobro igraju pod novim trenerom Milom Karakašem koji je stigao krajem veljače nakon odlaska Ivice Skelina. Od tada je s klubom odigrao devet utakmica te ostvario čak sedam pobjeda, a ova je bila izrazito važna.

Mega je klub koji se oslanja na vlastiti pogon te na igrače koje dovede poznati menadžer Miško Ražnatović uz minimalna ulaganja. Tijekom godina 'izbacili' su u svijet brojne igrače kao što su Nikola Jokić koji je ponajbolji centar NBA lige, Vlatko Čančar, Vasilije Micić, Nemanja Dangubić, a za njih je igrao čak i Ivica Zubac koji je nakon toga otišao u NBA ligu.

Prethodnih godina borili su se za ostanak, ali nije slučajno što su opet ove sezone iskočili. Tu su sjajni Filip Petrušev i Marko Simonović koji su vukli Megu kroz cijelu sezonu te došli do toga da se bore za doigravanje. No ono je sve dalje.

Mega je doživjela težak poraz u borbi za doigravanje ABA lige koje je u ovome trenutku sve dalje. Srpska momčad drži četvrto mjesto s 14 pobjeda i osam poraza, ali iza njih je Budućnost i Cedevita koje imaju čak tri utakmice manje i bolji omjer.