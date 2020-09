Sjajni Stahl skinuo rekord, a Rodgersu pripala 'stotka'...

<p>Najbolja hrvatska atletičarka <strong>Sandra Perković</strong> po deveti je put pobijedila u bacanju diska na Međunarodnom atletskom mitingu u Zagrebu, Francuz <strong>Wilhelm Belocian</strong> pobijedio je u <strong>Memorijalnoj utrci Borisa Hanžekovića</strong> na 110 metara s preponama, dok je Šveđanin Daniel Stahl postavio novi rekord mitinga u muškom disku.</p><p>Perković je do pobjede u Zagrebu stigla s hicem od 64.67 metara. Dvostruka olimpijska pobjednica pobjednički je hitac bacila u drugoj seriji, a Perković je u ovo natjecanje ušla s vrlo malo treninga. Natjecanje je otvorila sa 63.20 metara, u drugoj je imala 64.67,u trećoj 62.19, a potom je ubilježila prijestupe u četvrtoj seriji i petoj seriji, da bi u zadnjoj bacila 61.20. Perković je rekorderka Hanžeka s 70.83 iz 2017. godine. Sandri je ovo drugo ovogodišnje natjecanja nakon što je u Splitu u ožujku bacila 65.93 metara.</p><p>Drugo mjesto osvojila je Francuskinja Melina Robert-Michon s 60.65, a treće druga hrvatska predstavnica Marija Tolj (59.56).</p><p>Francuz Wilhelm Belocian opravdao je status favorita te je pobijedio u 70. Memorijalnoj utrci Borisa Hanžekovića. Belocian, koji drži treće mjesto na svjetskim ljestvicama ove sezone, do svoje je prve pobjede u Zagrebu stigao s vremenom od 13.32 sekunde, dvije stotinke ispred drugog Amerikanca Freddiea Crittendena, dok je treće mjesto zauzeo Belgijanac Michael Obasuyi sa svojim najboljim rezultatom sezone od 13.57.</p><p>Nakon što je u ponedjeljak Amerikanac Ryan Crouser pored gradskih fontana postavio novi rekord mitinga u bacanju kugle hicem od fantastičnih 22.74 metara, na natjecanju u utorak na stadionu Mladosti uz Savu postavljen je još jedan rekord mitinga. Sjajni Šveđanin Daniel Stahl, aktualni svjetski prvak i najboljih diskaš svijeta ove godine, pobijedio je s rezultatom od 68.87 metara, što je za 70 centimetara bolje od dosadašnjeg rekorda kojega je prije dvije godine postavio Jamajčanin Fredrick Dacres.</p><p>Vrlo je malo nedostajalo do novoga rekorda mitinga i u utrci atletičara na 800 metara u kojoj je slavio mladi Britanac Daniel Rowden s vremenom od 1:44.09 minuta. To je za samo stotinku sporije od rekorda mitinga kojega drži Bocvanac Nijel Amos. Iza Rowdena kao drugi i treći ciljem su prošli njegovi sunarodnjaci Elliot Giles (1:44.75) i Jake Wightman (1:44.85).</p><p>U utrci na 100 metara slavio je stalni posjetitelj Zagreba Amerikanac Michael Rodgers sa 10.16 ispred Bjelokošćanina Arthura Cissea sa 10.19, dok je hrvatski prvak Marko Čeko zauzeo šesto mjesto sa 10.48 što je za samo dvije stotinke slabije od njegova osobnog rekorda.</p><p>Mladi 20-godišnji Čeko je ipak pobijedio u skoku u dalj sa 7.92 metra ispred Filipa Pravdice i Srbina Lazara Anića koji su bili drugi i treći sa 7.71 m</p>