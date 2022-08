Sjajni Vukušić zabio hat-trick i donio veliku pobjedu Kolubari

Navijači Hajduka tepali su mu da je sinjski dijamant, a legenda kaže da se poljudske tribine i dalje tresu nakon njegovog čudesnog gola za pobjedu protiv Anderlechta u drugom kolu Europske lige prije 12 godina.

Očekivanja od Ante Vukušića (31) bila su velika, bio je ogroman talent, ali nije se rasplelo prema očekivanjima, a uz to su se vezali i zdravstveni problemi.

Uz puno uspona i padova posljednjih godina i seljakanja iz klubova, Vukušić je na početku sezone potpisao za srpskog prvoligaša Kolubaru iz Lazarevca.

Nije se puno naigrao na početku sezone, tek je dvije utakmice počeo od prve minute i ostao je bez učinka, no čini se da je sve polako sjelo na svoje mjesto jer je Ante odigrao maestralno. Njegova Kolubara je u 8. kolu na domaćem terenu slavila 3-2, a on je utrpao sva tri gola i to u 19 minuta! Prvi je zabio u 29. minuti, drugi osam minuta kasnije, a hat-trick je kompletirao u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Trebalo mu je neko vrijeme da se prilagodi i pohvata konce, ali kada je došao na radnu temperaturu, došle su do izražaja i njegove golgeterske sposobnosti. Sada su navijači Kolubare vidjeli kakvo pojačanje su dobili.

Klub iz Lazarevca solidno stoji na tablici. Nakon osam kola ima tri pobjede, tri remija i dva poraza te se nalazi na sedmom mjestu s 12 bodova. S ovakvim Vukušićem, ciljaju na još veće pozicije, pa možda i one koje vode u Europu.

