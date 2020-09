Sjajni Zubac izdominirao Jokića: Zakucavao, zalijepio mu bananu

Zubac se sve bolje slaže sa suigračima pa su ga tako Kawhi Leonard i Patrick Beverley pronalazili zatvorenih očiju. Zakucavao je pored Nikole Jokića, hvatao pored njega odbijance

<p>Bliži nam se završnica NBA lige, a tamo bismo mogli gledati i jednog Hrvata koji ima ogromnu ulogu u svojoj momčadi. Od nastavka NBA lige u Orlandu, hrvatski košarkaš<strong> Ivica Zubac (23) </strong>igra bolje nego ikad!</p><p>Njegovi<strong> Clippersi </strong>poveli su protiv Denvera 3-1 i sada ih samo pobjeda dijeli od finala Zapadne konferencije gdje će igrati protiv pobjednika susreta između Lakersa i Houston Rocketsa (2-1). Div iz Čitluka provodi sve više vremena na parketu, a ovaj put je izludio jednog od najboljih svjetskih centara<strong> Nikolu Jokića</strong>.</p><p>Zubac se sve bolje slaže sa suigračima pa su ga tako <strong>Kawhi Leonard i Patrick Beverley</strong> pronalazili zatvorenih očiju. Zakucavao je pored Nikole Jokića, hvatao pored njega odbijance, a onda mu na kraju svega zalijepio i 'bananu' te blokirao još jednog igrača Denvera.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/LAClippers/status/1303943929771876354" target="_blank">OVDJE</a>. </i></p><p>Ivica je od početka sezone dio startne petorke, no Montrezl Harrell je većinom bio taj koji bi provodio više minuta na parketu. Zbog sjajnog učinka je na kraju dobio i nagradu za najboljeg šestog igrača, a nakon nastavka lige u Orlandu, Harrell je pao, a Zubac je sve bolji. </p><p>To se vidi po povećanju minutaže na parketu koja je sada svaku utakmicu gotovo jednaka kao kod njegovog kolege. Hrvatski reprezentativac ove sezone prosječno zabija 8,3 poena po utakmici uz 7,5 skokova, a uz to je poboljšao svoju igru u obrani. Protiv Denvera je ubacio 11 poena uz devet skokova.</p><p>Ovo mu je četvrta sezona u NBA ligi, druga u Clippersima, no već sada je postao nezamjenjivi član...</p><p> </p>