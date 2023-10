Sjećate li se Elvira Malokua? Nekoć veliki talent Hajduka danas je u petoj njemačkoj ligi

Elvir Maloku (27) karijeru nastavlja u Njemačkoj. Nekada veliki talent hrvatskog nogometa potpisao je za Mannheim, klub iz pete njemačke lige.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Hajduk

Pokretanje videa ... Video: 24sata/MAXSport

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Rođen je u Rijeci. Maloku je u ljeto 2013. godine s bratom Trojanom iz HNK Rijeka stigao u Hajduk. U to vrijeme bio je označen kao velika nada hrvatskog nogometa, no nikad do kraja nije uspio realizirati svoj potencijal. Svojevremeno ga je tražio i Juventus.

Posljednji angažman imao je u ciparskom drugoligašu PAEEK-u. U ljeto 2016. godine s Poljuda je otišao u španjolski Gimnastic, a igrao je još i za AEK Larnacu, slovenski Aluminij, poljsku Olimpiju iz Grudziadza, crnogorski Dečić i Opatiju.

Igrao je za mlade hrvatske selekcije pa promijenio sportsko državljanstvo. Ima tri nastupa za albansku U-21 reprezentaciju. Za Hajduk je odigrao 69 utakmica uz sedam golova i jednu asistenciju.