Sjećate li se ovoga: Je li ovo najružniji dres 'Vatrenih' ikad?

Godina je 1993. Hrvatska nogometna reprezentacija je tek u povojima, tri godine prošlo je od prve utakmice, protiv SAD-a, a tih dana utemeljena je naša mlada reprezentacija, koja je debitirala u prijateljskoj utakmici protiv Italije u veljači. Mini Vatreni su 17. ožujka 1993. zaigrali prvi put na domaćem terenu, a gost je bila Slovenija u Varaždinu.

Na terenu i klupi mladići prištavih lica. Neki od njih će proslaviti naš nogomet i odvesti nas do svjetske bronce 1998. godine, neki će ostvariti velike karijere, a nekih od njih postati i uspješni treneri.

No, ono što prvo upada u oči je dres. Hrvatska je 1998. godine imala najljepši dres na Svjetskom prvenstvu u Francuskom, postali smo poznati po nezaobilaznim kvadratićima koji krase svaku našu prvu garnituru, a navijači željno iščekuju novo ruho koje će Modrić i društvo nositi na SP-u u Kataru.

No, 1993. kvadratići još nisu bili in pa su dizajneri odnekud došli na - trokutiće ili polutrokutiće, kako god to želi nazvati. Bez uvrede onome tko je iskreirao dres, ali danas ga igrači vrlo vjerojatno ne bi obukli ni da ih netko puškom tjera. Jedan od najružnijih dresova u povijesti naše reprezentacije, za mnoge.

I tako su plavi, ljubičasti i crveni trokuti krasili prednji dio dresa koji je bio tada s neizostavnom kragnom, a hlačice su na desnoj strani bile bijele boje s ravnim crtama, a lijevi dio je bio obojen plavom. Manekeni su bili Jozo Gašpar i Goran Vlaović.

Za Hrvatsku su tada igrala još mlada i nepoznata imena poput Ivice Mornara, Nenada Bjelice, Marija Stanića, Igora Cvitanovića, Miljenka Mumleka, a s klupe ih je vodio izbornik A reprezentacije Vlatko Marković, koji je kasnije postao predsjednik HNS-a. Ivica Mornar postao je A reprezentativac i zvijezda Hajduka, Nenad Bjelica ostvario je respektabilnu karijeru, zaigrao na Euru 2004. pa potom ostvario sjajnu trenersku karijeru, Mario Stanić i Goran Vlaović napravili su velike karijere, Miljenko Mumlek legenda je HNL-a...

Svi oni zaigrali su za brojne klubove, mijenjali dresove, ali ovaj sigurno pamte kao jedan od najružnijih.

Kako su izgledali svi dresovi Hrvatske kroz povijest, možete pogledati OVDJE.

