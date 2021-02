Finala velikih sportskih natjecanja su uvijek primamljiva. Ne samo zbog velikih igrača i zanimljivih poteza, nego i biznisa. Ulaznice, sponzori, reklame, magnet za bogataše.

A što tek kada dobijete besplatnu reklamu na nekom takvom događaju?

Tampa Bay Buccaneersi su osvojili Super Bowl pobijedivši Kansas Chiefse, a jedan 'streaker' je iskoristio svojih pet sekundi slave.

Pet minuta prije kraja utakmice već je bilo poznato tko će biti novi prvak NFL-a pa je jedan muškarac iskoristio priliku da bi skrenuo pažnju na sebe i u rozom tanga odijelu utrčao na teren.

Na kostimu je imao natpis 'Vitaly uncensored' pa je svima bilo više nego očito da je promovirao poznatog YouTubera Vitalija Zdoroveckog koji je zbog sličnih podviga dobio doživotnu zabranu ulaska na stadione. Nepoznati muškarac je uspio upasti u teren, ali teško da će postati slavan kao kolegica bujnih atributa Kinsey Wolanski (24) koja je i zavela igrača Tottenhama..

Sjetit će se mnogi atraktivne Amerikanke koja je prije dvije godine uletjela u teren u golišavom izdanju za vrijeme finala Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama na Wandi Metropolitano.

Za svoju ekshibiciju nagrađena je milijunskim brojem novih sljedbenika na Instagramu nakon čega joj je Instagram onesposobio profil. Uslijedila je kazna od 15 tisuća eura zbog kršenja protokola i nepozvanog upadanja na finale u oskudnoj kombinaciji te neovlaštenog reklamiranja YouTube kanala svog dečka Vitalija. Završila je i u pritvoru i dobila doživotnu zabranu ulaska na sportska borilišta.

I ona je tada promovirala tadašnjeg dečka Vitalija Zdoroveckog s kojim je u međuvremenu prekinula, ali ispromovirala je i sebe, dobila velik broj pratitelja, a to znači svaka nova objava, velika zarada.

No nije joj to bilo dovoljno pa je prije godinu dana napravila nered na cilju staze noćnog slaloma u austrijskom Schladmingu.

Kroz cilj je protrčala sekundu prije Alexa Vinatzera koji je počeo slaviti pobjedu dok nije postalo jasno da je pred 40.000 gledatelja vrijeme zabilježilo Kinseyin prolazak kroz ciljnu ravninu.

Stvar je ubrzo ispravljena, poredak doveden u red, a Wolanski i njena poruka 'Kobe, počivaj u miru' obišla je svijet. Wolanski se opet pokazala u crnom kupaćem kostimu koji jedva obuzdava bujno poprsje.

Wolanski i Zdorovecki su do prekida dio zarade trošili na užitak putovanja i upoznavanja novih mjesta, ljudi i kultura. Pretprošlog ljeta su tako navratili i u Hrvatsku, u Split. Vitaliju nije bilo prvi put da je u Lijepoj našoj, a Kinsey je jedva čekala da ode doma jer se otrovala hranom.

- Putovanja su definitivno narušila moj imunološki sustav. Borim se s trovanjem hranom već dva dana, pokušavam to nekako izgurati i pritom se zabaviti, ali nekako mi ne ide... Sutra putujem kući i jako sam sretna zbog toga - rekla je Kinsey i prekinula njihovo 'sedam država u sedam dana' putovanje.

- Nije mi ovo prvi, a ni zadnji put da sam u Hrvatskoj - govorio je Zdorovecki za 24sata podsjetivši da se tijekom svog prvog posjeta popeo na automobil bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera.

- Vitalij mi je obećao mi je da ćemo zajedno istraživati Hrvatsku. Da smo barem duže ovdje, prelijepo je - pričala nam je tada Kinsey.

Zdorovecki je hvalio Kinsey jer je 'njegova legenda' zbog utrčavanja u teren, a ona se šalila:

- Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila 's*anje, moram to napraviti'. Lako sam upala u travnjak na finalu Lige prvaka, bile su dvije ograde i samo sam brzo trčala. Poslije... Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo ok - rekla je Kinsey za 24sata u lipnju 2019. godine.

Kinsey za sebe kaže i da je nogometašica:

- Od svih hrvatskih nogometaša biram Luku Modrića. On je supertalentirani veznjak, a i sama sam igrala nogomet. I to na istoj poziciji kao Modrić.

Inače, ne prođe im svaka akcija kako su zamislili. Nakon finala Lige prvaka mislili su upasti i na finale Copa Americe. Ali...

- Copa America nas je pobijedila! Ali imali smo strašnu avanturu. Otišli smo u Brazil i maskirali se, ušli na tribine. Vitalij i ja pokušali smo ući u teren no nismo uspjeli jer su nas zaštitari zaustavili. Izašli smo iz zatvora i sad: uživamo u Brazilu - javila je Wolanski obožavateljima.