Sjela očuhu i bivšem NFL igraču u krilo: Fanovi su je napali...

Odvratno, to i jest problem. On je jedan divan čovjek i otac. Više čak ni ne blokiram ljude koji pišu takve stvari jer neće ni prestati, rekla je Brielle Biermann na komentare koji kažu da je odnos nje i očuha 'nastran'

<p><strong>Kroy Biermann</strong> (35) bivši je NFL igrač kojeg su 2008. godine izabrali Atlanta Falconsi, a tamo se zadržao sve do 2015. godine kada je prešao u Buffalo Billse. No njegova karijera u američkom nogometu nije baš potrajala jer je već 2016. godine otišao u mirovinu, a mnogim Amerikancima ostao je poznatiji kao suprug reality zvijezde Kim Zolciak koju je upoznao 2010. godine, a prihvatio je i njezinu kćer.</p><p>Biermann je prije nekoliko dana proslavio 35. rođendan, no brojnim fanovima je upala u oko fotografija njega i njegove pokćerke. Brielle, koja je preuzela njegovo prezime, objavila je fotografiju na Instagramu te čestitala rođendan očuhu, no javili su se njezini pratitelji koji su komentirali da je odnos između nje i Kroya Biermanna 'nastran'.</p><p>- Sretan rođendan najboljem tati i čovjeku kojeg sam ikad upoznala. Ne mogu zamisliti život bez tvog teškog rada, obzirnosti, ljubavi. Ponosna sam na sve što si napravio. Malo smo se previše zabavili pa sam zaboravila objaviti. Volim te, tata - napisala je ona. </p><p>Naime, sjedila mu je u krilu, a mnogi komentari su glasili da to nije baš uobičajeno u odnosu između očuha i pokćerke.</p><p>- Vaša kći ne bi baš trebala sjediti u krilu vašeg supruga - glasi jedan od komentara, a javila se i Kim Zolciak koja je poručila svima:</p><p>- Gledajte svoja posla, ne želim uopće razmišljati o tim nastranim komentarima. Vi ste je**no bolesni i iskrivljeni da čak i idete u tom smjeru. Grozno - poručila je mama Kim, a javila se i užasnuta Brielle.</p><p>- Odvratno, to i jest problem. On je jedan divan čovjek i otac. Više čak ni ne blokiram ljude koji pišu takve stvari jer neće ni prestati - napisala je ona. </p><p>Inače, Brielle su 23 godine, no već je sad popularna na društvenim mrežama. Ima više od milijun pratitelja te je po uzoru na majku postala influencerica.</p>