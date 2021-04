Za nekoga su 63 godine jako puno, a neki se, poput junaka naše priče, Bračanina Mirka Jakšića, i u 63. godini osjećaju poput mladića i još uvijek se na nogometnom terenu ravnopravno nose i s trostruko mlađima.

- Mirko vam je čvrst ka' stina, ovi mladi se od njega odbijaju ka' od zida. Zato sam ga i prozvao "bloket" - kaže nam Mirkov prijatelj i suigrač s nogometnih terena Mario Duvnjak (46).

Zatekli smo ih na popodnevnoj rekreaciji, igrali su mali nogometu u kavezu. Zaigraju oni i na većem terenu, pa i na onom pravom, ali pandemija je učinila svoje, zbog opasnosti od širenja zaraze nema okupljanja, pa se snalaze i ovako tri – na tri. Zaigraju tri – četiri puta tjedno, redovito s puno mlađima od sebe, kad je u pitanju Mirko – s trostruko mlađima!?

- Nije mi teško, ne dam se. Preko 50 godina sam u nogometu i ne mislim tako brzo prestati. Proveo sam 25 godina aktivne igračke karijere, potom sam 10 godina sudio veliki, nakon toga još 15 godina mali nogomet, a od kad sam prestao s aktivnom karijerom, redovito igram rekreativno – kaže nam ovaj vitalni Supetranin, koga poznaje cijeli Brač.

- A kako me ne bi poznavali? Pa tu sam rođen, igrao sam nogomet po otoku, kasnije i malonogometnu bračku ligu koju je kao povjerenik vodio bivši ministar Arsen Bauk. I to iz Zagreba! Dugi niz godina radio kao općinski, županijski i državni gospodarski inspektor u bračkoj ispostavi Državnog inspektorata, a sada kao zaposlenik Mediteran securityja prevozim novac. Volim vožnju, volim druženje s ljudima, i nema bračkog mjesta koje ne obiđem svaki dan, osim nedjelje i praznika kad sam slobodan.

Šjor Mirko, kako ga trostruko mlađi protivnici zovu, svoju vitalnost objašnjava genetikom, zdravim životom i stalnim bavljenjem sportom.

- Pokojni otac je doživio 86 godina, majka je proslavila 88. rođendan i još je vitalna, a ja sam vam od malih nogu aktivan, stalno sam u pokretu. "Mali plac" mi je ispred kuće, tu sam počeo prije 50 godina, na makadamu, stariji su me tjerali jer sam bio mali za njih ali se nisam dao. Evo, sad ja igram s trostruko mlađima. Ubrzo su me zapazili i pozvali iz lokalnog kluba Jadran, ali kako nismo imali pravo igralište, kao junior sam prešao u Postira. Nakon što su u Supetru 1979. za Mediteranske igre izgradili pravi stadion, vratio sam se u svoj klub. Sport vam je poput druge, vuče vas taj adrenalin i nema stajanja. Par dana nakon što sam odlučio prekinuti aktivnu igračku karijeru srušio mi se cijeli svijet, nisam znao što bih sa sobom. Spasila me liga veterana u kojoj sam se odmah aktivirao i nastavio igrati, i odmah smo osvojili prvenstvo Dalmacije u kategoriji 35+.

Igrao je šjor Mirko i za splitske malonogometne momčadi Matejuška i Triglav osiguranje, od kojih je dobio i zanimljivi nadimak "Bračka perla", a nastupao je čak i za selekciju liječnika KBC Split. , s kojima se družio na prijateljskim susretima, pa ga je dr. Matulić pozvao da im se priključi.

- Volio sam pjesmu i druženje kao i oni i to nas je i spojilo. Zvao me dr. Matulić da im se priključim i igram za njih, bez obzira što nisam liječnik. I prihvatili su me kao svoga, tako da sam stvarno bio počašćen što sam s tim divnim i humanim ljudima već godinama u društvu.

U bogatoj karijeri doživio je jako puno anegdota i uspomena...

- Kao sudac moraš biti čovjek i psiholog. Jednom momku kome nije baš išlo rekao sam da ću mu dati "malo struje", znate ono, udarac šakom o šaku. Par minuta kasnije, zabio je gol. Nakon par minuta opet sam mu "dao struju" i on je opet zabio. Treći put je sam došao "po struju" i pogodio vratnicu... U Makarskoj su se posvađali oko toga je li bio korner ili ne. Pogledam golmana i kažem mu da on presudi, ali da mi ne smije lagati. On kaže da nije bio korner i uzme loptu. Nakon par minuta primio je gol, a nakon utakmice priznao mi je da je lagao. Sve su vam to životne lekcije – kaže Jakšić, koga zdravlja jako dobro služi.

- Bilo je ozljeda dok sam bio mlađi, ali tolike godine u sportu i ozljede su normalne, stradaju Ahilove tetive, koljena, zadnje lože, listovi... Moraš se dobro pripremiti i slušati trenere, a ja sam slušao sve. Trenirali su me i Luka Bonačić, i Lukša Poklepović, Ozren Cina Nedoklan, Neno Nikolić.... a prije 40 godina i otac Gorana Vučevića – Vlade. Sjećam se da smo koćom putovali s Brača na Vis na utakmicu. Malo se njih može pohvaliti da su jednako dobro igrali i veliki i mali nogomet, ali i da su igrali s Robertom Jarnijem, Zoranom i Kažimirom Vulićem, Darkom Butorovićem, Tomom Ercegom, Stipom i Filipom Bradarićem...

Krunu sudačke karijere doživio je na oproštajnoj utakmici, bio je to prijateljski ogled reprezentacije Brača i hrvatske nogometne reprezentacije koja se na Braču pripremala.

- Za sudačku karijeru moram se zahvaliti bračkoj legendi, šjor Lovri Kalašiću, na čiju sam preporuku kod Stipe Glavine počeo suditi kad sam studirao u Splitu. Nisam mogao puno napredovati jer sam već bio u godinama, ali odradio sam jako puno utakmica, znao sam biti i sudac, i delegat, znao sam suditi i bez pomoćnika. Posebno sam ponosan što sam se oprostio od suđenja na prijateljskoj utakmici između reprezentacije otoka Brača i hrvatske nogometne reprezentacije. Pamtim i oproštaj od igračke karijere u dresu mog Jadrana, 1995. protiv Borca iz Glavica, imam na VHS kazeti i snimku utakmice, kao i druženja. Prije je to bilo drugačije, putovali smo i družili se, na trajektu je bilo i pjesme i veselja, sada je toga sve manje...

Uz brojne poklone koje je dobio u karijeri posebno je ponosan na dva dresa, prvi je dobio od suigrača iz Matejuške za 50. rođendan, na njemu je ispisan nadimak "Bračka perla" koji su mu nadjenuli, a drugi je dobio prije mjesec dana, za 63. rođendan, dres Manchester Uniteda sa brojem 63.

- Manchester mi je najdraži klub. Nakon Hajduka naravno, Hajduk je nama u Dalmaciji ipak sve. Imam i pet dionica Hajduka, tako da mogu reći i da sam ponosni suvlasnik i Hajduka, ali i KK Splita, čiju sam dionicu također kupio.

Vitku liniju šjor Mirko održava sportom, da nije sporta, bilo bi i problema s kilogramima.

- Ja sam vam "bonkulović", volim lijepo i dobro pojesti, a ako me pitate riba ili meso, radije biram ribu, iako, ovu našu bračku janjetinu isto obožavam. Ujutro lagano doručkujem, par Kraševih keksa, mlijeko, bananu..., za ručak i večeru jedem umjereno, a obavezna je i bevanda. Ako je dobro društvo i nekoliko... ali umjereno. I minimalno tri puta tjedno igram nogomet.

Do kada, ne zna ni on sam...

- To je pitanje svih pitanja, koje mi često postavljaju, a ja im odgovaram – dok mogu, i dok me bude veselilo. Ovi trostruko mlađi protivnici me pomlađuju i tjeraju me da dajem sve od sebe. Iako, teško me prate, nakon utakmice sjednu da bi se odmorili i uhvatili zraka, a ja bih još mogao otrčati do Sutivana i natrag... Daj Bože da me zdravlje posluži, možda ću i unuka Adriana dočekati na terenu, da skupa zaigramo. Sport je u prvom redu ljubav, a onda i sve ostao. Nema većeg zdravlja nego se baviti sportom, to te ispunjava, guštaš, zadovoljan si... Pogledajte malo ovaj teren, u šumi, pet metara od mora... A gdje ćeš bolje od toga... - kaže Jakšić i dodaje:

- Moja preporuka i starima i mladima je da se bave sportom. Pogotovo mladima jer će ih sport odvojiti od pošasti današnjice, uključujući i mobitele i kompjutere uz koje su po cijeli dan. Tehnologija ih previše okupira i zato me jako obraduje kad me dođu zamoliti da im upalim reflektore na igralištu. Nekad davno si morao čekati red da bi zaigrao, danas je toga manje, igralište je uglavnom prazno...

Za kraj je iskoristio prigodu i pohvalio suprugu Neni, kao i kćer Katarinu i sina Marija.

- Obitelj mi je sve i moram zahvaliti supruzi što me trpi već 35 godina. Da nije njenog razumijevanja ne znam kako bih sve stigao. Svako drugi vikenda sam putovao na utakmice, a kad sam sudio, stalno sam bio negdje. Ili na poslu ili na utakmicama. Pa i sada me zbog posla često nema kući - zaključuje ovaj vitalni Bračani, za koga smo sigurni da će još dugo biti aktivan. A kako i ne bi kad se s 63 na leđima ne boji uklizati protivniku u noge ili baciti za loptom...