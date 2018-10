Skandal! Namještena utakmica PSG-a i Zvezde u Ligi prvaka?!

Uefa je upozorila francuske vlasti na moguću namještaljku na utakmici koju su početkom listopada odigrali PSG i Crvena zvezda u Ligi prvaka, piše L'Equipe.

French authorities, acting on a UEFA tip, are reportedly investigating possible match-fixing in PSG’s recent 6-1 thrashing of Red Star Belgrade in the Champions League. One of Red Star’s senior figures supposedly tried to bet millions of Euros on the Serbs losing by 5 goals. #UCL https://t.co/TpfFQ6oy0Q