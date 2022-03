Skandal u Beogradu: Atletičarki s Kosova maknuli su zastavu!

Gresi Bakraqi, trkačica na 1500 m, bila je jedina predstavnica Kosova na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Samo je htjela ponosno predstavljati svoju domovinu i njene boje, ali ni to joj nisu dopustili.

Vidjeli smo jako puno lijepih priča s nedavno završenog SP-a u Srbiji, ali doznali smo i za ovu skandaloznu koja je bacila sjenu na cijelo natjecanje. Naime, kosovska atletičarka nije smjela nastupati pod svojom zastavom jer Srbija ne priznaje Kosovo koje je neovisno od 2008. godine. Oni se i dalje ne mire s time pa čim se Bakraqi pojavila u Beogradu, sve što ima veze s Kosovom su cenzurirali.

Zastavu na njezinom dresu prekrili su crnom trakom, a na semaforu je umjesto zastave, pored njezinog imena bila praznina. Jedino po čemu se moglo prepoznati za koga nastupa bio je natpis KOS. Čudo pa i to nije zasmetalo organizatorima.

Osjećala se jadno i diskriminirano. No, nitko joj se nije ispričao.

- Organizatori su stalno pokušavali sakriti natpis Kosovo na mojoj majici, sramotno. Osjećala sam se diskriminirano i nisam htjela nastupiti ako nisam imala isti tretman kao ostale natjecateljice. Na kraju sam nastupila u majici na kojoj je samo pisalo KOS.

Strane medije zanimalo je kako se osjeća nakon ovog sramotnog tretmana. Osim što su joj uskratili pravo da ponosno predstavlja zastavu svoje zemlje, uskratili su joj i pravo govora.

- Novinari su me tražili intervjue, no srpsko osiguranje i policija, koji su me pratili posvuda, to nisu dozvoljavali. Osim toga, nisam imala problema - rekla je Bakraqi.

S cijelom situacijom bila je upoznata i Svjetska atletska organizacija, ali oni se nisu htjeli miješati. Pustili su organizatore da rade po svome.

- Svjesni smo političke situacije u regiji te je dogovoreno da atletičarka nastupi pod natpisom KOS kako se ne bi podignule tenzije - poručili su iz IAAF-a.

Prijateljstvo, solidarnost, poštovanje, glavni su temelji olimpijskog duha koji bi se trebali poštovati na svim natjecanjima. No, za neke je politika iznad svega.

