Skandal u Dinamu: Izbori su bili namješteni? 'Tražim Barišićevu ostavku, vidio sam šalabahter'

U nedjelju se u Dinamu održavaju povijesni izbori gdje će skupštinari birati novog predsjednika između aktualnog Mirka Barišića i protukandidata Velimira Zajeca.

Foto: PIXSELL

Dan uoči velikih izbora, predsjednik Nadzornog odbora GNK Dinamo Ognjen Naglić obratio se javnosti otvorenim pismom.

Prenosimo ga u cijelosti.

"Želim upoznati javnost i navijače Dinama da sam proteklih dana u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora GNK Dinamo, a nakon medijskih istupa pojedinih članova Izvršnog odbora kluba, te dobivenih nekoliko predstavki kandidata za Skupštinu, od predsjednika kluba g. Mirka Barišića kao onoga koji je raspisao izbore, te Uprave kluba kao tijela koje je kroz izborno povjerenstvo organiziralo provođenje izbora, tražio dostavu dokumentacije i izvješća, kako bih utvrdio je li tijekom izbora u 2. izbornoj jedinici došlo do kršenja izbornih pravila. S time i kršenja Statuta. Upravo je skrb o provođenju Statuta jedna od osnovnih zadaća Nadzornog odbora. Od strane člana Uprave g. Darka Podnara, dobio sam općeniti odgovor kako uprava nema saznanja o nepravilnostima, jednako kao i Izborno povjerenstvo.

Članovi Dinama dobili 'šalabahter'

U medijskim istupima pojedinih članova izvršnog odbora kao i drugim predstavkama koje sam dobio, jasno je naznačeno da su devetorica odabranih članova Izvršnog odbora dobili popis kandidata u 2. izbornoj jedinici, na kojima su prekriženi redni brojevi kraj "nepodobnih" kandidata, a pravokutnim oblikom su označeni kandidati koje je trebalo izabrati. Oštećeni su u posjedu jednog takvog ”šalabahtera” i predočili su mi ga. Budući da samo glasovanje nije krenulo sasvim prema namjerama „izbornih režisera” pojavio se golem problem. Naime nisu prošli, t.j. nisu dobili dovoljan broj glasova, nositelji novoga, svilenoga maksimirskog puča Hanžel, Bergman i Todorić, pa se krenulo u novo glasovanje, što nije predviđeno niti Statutom niti Izbornim pravilnikom. Kao jednom od autora Statuta poznato mi je da ideja izbora u 2. izbornoj jedinici nije bila da to budu dirigirani izbori, niti da se ta lista može smatrati nekom "Barišićevom" listom. Uz to, kako sam naveo, prijavljeno je da se i dva puta glasalo u 2. izbornoj jedinici, u razmaku od tridesetak minuta, iako takav način biranja nije naveden u Pravilniku o izborima i Statutu. Nakon općenitog odgovora Uprave zatražio sam ponovno dokumentaciju koju nisam dobio. Zbog takvog ponašanja odgovornih osoba kluba, primoran sam obratiti se javnosti i navijačima Dinama, kako bi tako stekli uvid u ono što se dešava, a neodoljivo vuče na moguće zataškavanje nepravilnosti i režiranje izbornog procesa u 2. izbornoj jedinici. Iz svega rečenoga ja najiskrenije vjerujem da su klupski izbori u Drugoj jedinici namješteni. Ovo smatram nastavkom podmuklih igara koji se dešavaju u proteklih godinu dana, u režiji glavnog režisera Nikole Hanžela, a u kojima su iz kluba maknuti svi oni koji su na bilo koji način pokazali neovisnost u razmišljanju i bili skloni istinskoj demokratizaciji upravljanja klubom. Počevši od bivšeg člana uprave Antolića, koji nas je sve zapravo doveo u situaciju odvajanja od Mamića i njegovog nelegalnog, nezakonitog pokušaja trajnog vođenja Dinama, preko Željka Markovića, Mladena Vedriša, Franje Gregurića i Vladimira Gašparovića pa do Dragutina Kamenskog i u konačnici mene, koji sam jedan od tri predsjednika kluba i kojega su onemogućili u provođenju statutarnih ovlasti. Svima nam je zajedničko da su nas uvjeravali da žele novi, demokratski statut, pošteno i transparentno poslovanje, a istovremeno su eliminirali jednog po jednog. I da odmah razjasnim - ovo nije pismo ogorčenog uskoro bivšeg čelnika Dinama. Nisam htio dozvoliti da o meni odlučuju ljudi poput Nikole Hanžela. Mogao sam se kandidirati, imao sam ozbiljne pozive i s drugih lista.

Naglić pozvao Barišića da da ostavku

Pozivam g. Mirka Barišića da zbog toga što je dozvolio i aktivno sudjelovao u namještanju izbora u 2. izbornoj jedinici, te nespremnosti da se sve objektivno istraži, podnese neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Dinama. Isto tako, pozivam članove skupštine izabrane u 2. izbornoj jedinici da osvijeste vlastitu ulogu i da pozorno pročitaju ovdje napisano kako bi spoznali kakvi to ljudi stoje iza njihovoga izbora i u što ih uvlače. Posebnu pozornost pridajem povjerenicima koji su članovi Skupštine, jer oni predstavljaju tisuće članova koje svake godine učlanjuju i neka provjere je l‘ njihovi članovi doista žele da klub i dalje vode oni koji eliminiraju neistomišljenike, kriju dokumentaciju i režiraju izbore.

Ognjen Naglić, predsjednik Nadzornog odbora GNK Dinamo

Za sve navode odgovaram svojim imenom i mogu ih dokumentirati."