Skandal u Engleskoj: Zvijezda Cityja organizirala je orgije...

Kyle Walker (30) je nogometaš kojeg Pep Guardiola obožava. Godinama je engleski reprezentativac, u Manchester City stigao je 2017. godine za 50 milijuna eura i postao neizostavni član prve postave.

Njegova sposobnost ponavljanja oduševila je španjolskog trenera, hitar i tehnički potkovan desni bek koji je kao stvoren za moderni nogomet. A takve karakteristike navodno prikazuje i u krevetu. Nogometaš Cityja je devet godina bio u braku s manekenkom Annie Kilner. Upoznali su kada je on imao 18, a ona 16. Imaju tri sina, ali Walker je uništio tu idilu tako što je napravio dijete ženinoj najboljoj prijateljici Lauryn Goodman! No to nije kraj njegovim osebujnim i glupastim potezima.

Zvijezda Manchester Cityja usred pandemije koronavirusa organizirala je grupnjak s prostitutkama.

Preko pet tisuća ljudi umrlo je od posljedica zaraze korona virusom u Velikoj Britaniji, a Walker je usprkos strogim mjerama izolacije odlučio pozvati prijatelja i dvije prostitutke. Ironično, nakon što je trosatna seksualna igra završena, Walker se oglasio na društvenim mrežama te je svoje pratitelje molio da ostanu kod kuće kako ne bi širili korona virus.

- Ostanite u vašim kućama i stanovima, stalno perite ruke i slušajte upute nadležnih služi jer samo tako možemo štiti ljude koji rade u našim bolnicama. Znam da je teško ne vidjeti bliske ljude i ne družiti se s njima, ali prvo i osnovno, moramo misliti na zdravlje drugih ljudi i čuvati se da se ne zarazimo, ali i da ne zarazimo ostale - govorio je Walker, a tim licemjernim potezom naljutio je jedun od prostitutki.

Ona je potom sve ispričala novinarima, a Walker je na kraju cijeli skandal samo mogao - priznati.

