Skandal u Europi! Ademijev rođak udario je suca u glavu

Luksemburgški Dudelange iznenađujuće je prošao makedonsku Škendiju i stigao u treće pretkolo Europske lige. Nakon pobjede u prvoj utakmici, Luksemburžani su kod kuće odigrali 1-1.

Bila je to utakmica 'na žicu' od samog početka, samo se čekalo kada će doći do nekog incidenta. A onda je stigao kraj susreta. Igrač Škendije Nafiu dobio je u samoj završnici crveni karton, a onda je na scenu stupio Agim Ibrahimi (30), rođak Dinamovog kapetana Arijana Ademija, koji je nekoliko minuta ranije zabio gol.

Potpuno mu je puknuo film nakon što je sudac pokazao crveni karton njegovom suigraču i krenuo je prema sucu. Udario ga je u glavu, a odmah su uletjeli i ostali igrači kako ne bi došlo do incidenta. Ibraimi je dobio crveni karton.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

No ni to mu nije bilo dosta. Skakutao je po terenu i gledao kako doći do suca. I uspio je opet, ali u zadnji trenutak stigli su igrači Dudelangea i odvukli su ga što dalje kako ne bi došlo do ozbiljnijeg fizičkog kontakta.

Makedonci su u svlačionicu otišli s tri igrača manje, no ubrzo bi ih na adresi mogla dočekati i kazna Uefe, i to ovaj put ne baš blaga. A najviše bi mogao ispaštati Ibraimi koji je udario suca i tako ga doveo u opasnost.

Ibraimi je rođak od kapetana Dinama Arijana Ademija, a u karijeri je igrao za Olimpiju, Maribor, Astanu, Domžale te je u siječnju ove godine prešao u makedonski klub gdje igra na poziciji napadača.