Skandal u Ligi prvaka! VAR ne radi, igrači lovili suca i - otišli

Esperance Tunis je s ukupnih 2-1 pobijedio Wydad Casablancu te osvojio naslov afričke Lige prvaka!

🏆 We are THE CHAMPIONS 🌍 We are AFRICA 🏆

❤️💛 We are TARAJI DAWLA ❤️💛🎶#TotalCAFCLChampion #TotalCAFCLFinal #ESTWAC pic.twitter.com/6sMNSOiM03 — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) May 31, 2019

No, prava tragikomedija dogodila se u drugoj utakmici finala nakon što je Casablanca u drugom poluvremenu izjednačila na 1-1, a sudac je odbio pogledati VAR. Veznjak Casablance Walid El Karti u 58. minuti zabio je za izjednačenje, no gambijski sudac Bakari Gassama poništio je gol i odbio pogledati VAR.

Nakon takve odluke igrači Casablance prvo su ga ganjali pa napustili teren, a premda je situacija apsurdna sama po sebi, još je apsurdnije što Gassama gol nije pogledao jer - VAR nije radio!

Finally CAF corruption has been exposed in this match #Esperance Tunis Vs #Wydad. CAF VAR has been shit the whole tournament. Wydad denied a clear goal plus a penalty. #CAFCLFinal #CAF — Joseph Shegu, HSC. (@jshegu) May 31, 2019

Čekalo se i čekalo da delegati donesu konačnu odluku, a nakon više od sat vremena odlučeno je da se utakmica prekida. Gambijski sudac Gassama proglasio je Esperance pobjednikom jer su igrači Casablance odbili ući u igru!

Esperance de Tunis vs Wydad Casablanca :



Wydad score in the 58th minute to make it 1-1.



The goal is ruled offside. Referee doesn't consult VAR since its not working.



Play suspended for over an hour



Wydad refuse to play, Tunis are crowned CAF Champions League winners. Chaos pic.twitter.com/DeYbeK6mOE — Swype Sports ™ (@SwypeSports) June 1, 2019

Sramotne scene brzo su obišle svijet, a kontroverze nisu zaobišle niti prvi susret finala koji je završio 1-1.