Skandal u Parizu: Pomaknuli su početak finala! Navijači kasnili, policajci su koristili suzavac!?

Najveća utakmica europskoga klupskog nogometa i ogroman, neviđen propust. Dio navijača Liverpoola uopće nije stigao na stadion u predviđeno vrijeme, ali ne samo to, nego nije došla ni momčad Liverpoola zbog kaosa na ulicama Pariza?!

Uefa je zbog svega pomaknula početak sudara Real Madrida i "redsa", prvotno za pola sata, a onda za novih šest minuta, za 21.36! Službeno kao razlog navodi činjenicu što navijači nisu mogli ući na stadion u predviđeno vrijeme.

Inače, po 19.000 ulaznica dobili su navijači finalista, ali u glavni grad Francuske došlo je barem triput više engleskih navijača.

- Ovo je nemoguće, znam kakav je promet u Parizu dok je rush hour, vozi se pet kilometara na sat, treba ti tri sata da prijeđeš sedam kilometara, ali ovdje se to ne može dogoditi. Zna se put od hotela u kojem je smješten Liverpool do stadiona, cesta se oslboodi. Težak, težak gaf. Sjećam se odgode zbog nevremena na Euru 2012., ali to je viša sila, protiv toga ne možeš se boriti. Hvala Bogu da se mogla utakmica nastaviti jer bi se napravio nered u programu - rekao je HTV-ov komentator Anton Samovojska.

- Nevjerojatno da nemaju bolju policijsku pratnju, pa mi smo za derbije imali policiju i marice koji te prate. Nije mi jasno da se to nije moglo organizirati drugačije - rekao je Mario Carević, bivši igrač Hajduka.

- Nevjerojatno je da se ovo događa. Zna se kad koja momčad mora doći na stadion, sat i pol prije utakmice moraš biti prisutan na stadionu. Čiji je ovo propust, teško je reći. Igrači su nervozni kad se dugo probijaju kroz gužvu i znaju da utakmica kasni. Tijekom zagrijavanja su oni već bili OK - kazao je Igor Cvitanović.

Igrači Liverpoola su zbog svega izašli na dodatno zagrijavanje u 21 sat i šest minuta, za njima i igrači Reala. A oko stadiona zavladao je kaos. Nervozni navijači sukobili su se s policijom...

- Organizacija oko stadiona nije dostojna finala Lige prvka. Korištenje suzavca u području s djecom i navijačima je opasno - rekao je Marvin Matip, brat nogometaša Liverpoola Joela Matipa.

Videi na društvenim mrežama svjedoče kaosu. Neki su navijači preskakali ogradu kako bi dospjeli na tribinu, a pred ulazima je nastao stampedo. Policija je blokirala ulaze, a navijači su s vanjske strane ograde pokrivali lice kako bi se zaštitili od suzavca.

