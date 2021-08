Atletičarka Krystsina Tsimanouskaya (24) tvrdi da je protiv svoje volje odvedena na let za Bjelorusiju nakon što je kritizirala trenere na Olimpijskim igrama u Tokiju, piše Reuters.

Bjeloruskinja je u tokijskoj zračnoj luci Haneda zatražila zaštitu policije kako se ne bi morala ukrcati na let.

- Neću se vratiti u Bjelorusiju. Mislim da sam sigurna. S policajcima sam - rekla je fotografu Reutersa u zračnoj luci.

- Krystsinu Tsimanouskayu, koja je javno kritizirala režim i sportske dužnosnike, šalju iz Tokija natrag u Bjelorusiju. Očigledno su je predstavnici bjeloruske reprezentacije odvezli u zračnu luku. Izgleda kao otmica. Kada su je pitali boji li se povratka u Bjelorusiju. Odgovorila je: "Da" - napisala je na Twitteru novinarka iz Minska Hanna Liubakova.

Bjeloruski olimpijski odbor je u službenom priopćenju kao povod njezinog povlačenja s Igara naveo savjet doktora o njezinom emocionalnom i psihičkom stanju.

Tsimanouskaya je rekla da joj je stručni stožer došao u sobu i rekao da se spremi za put, a ona je odvedena u zračnu luku prije nego što je nastupila na utrkama sprinta (200 m) i štafete (4*400) koje su na rasporedu u četvrtak. Također tvrdi da su je izbacili iz momčadi zato što je na Instagramu progovorila o nemaru bjeloruskih trenera.

Atletičarka se ranije žalila jer su je uvrstili u ekipu za štafetu nakon što neke atletičarke nisu mogle nastupiti zbog bizarnog razloga.

- Neke cure nisu došle ovdje na štafetu jer nisu imali dovoljno doping testova. I onda me trener ubacio u štafetu bez mog znanja. Javno sam progovorila o tome i glavni trener je došao do mene i rekao mi da je dobio naredbu s vrha da me se ukloni.

Tsimanouskaya je, navodno, zatražila azil.