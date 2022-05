Skandalozno: Juniori Hajduka trenera Gorice udarali šakama i nogama, jedan ga je i cipelario!

Utakmica Gorice i Hajduka, koja je trebala biti festival nogometa, dvoboj dvije ponajbolje juniorske momčadi pretvorila se u festival divljaštva i primitivizma. Prvo su se potukli treneri, Sven Raić i Marijan Budimir. Ljudi koji bi trebali prvenstveno biti pedagozi, mlatili su se pred očima djece.

A onda su se uključila i djeca. Trener Gorice Sven Raić u jednom je trenutku pao na pod, a šakama i nogama počeli su ga udarati, nitko drugi nego, što se može vidjeti na snimci, igrači Hajduka! Marko Capan (18) i Stipe Vladušić (19).

- Raića su tukli igrači s brojem 6 i 8 - kažu iz Gorice.

Marko i Stipe ponašali su se kao da su u borilačkom kavezu, a ne na nogometnom travnjaku. Redakcija 24sata ui posjedu je video snimaka na kojima se vidi kako udaraju trenera šakama i nogama, a jedan neimenovani nasilnik došuljao se iza leđa i nogom na podu udario trenera Gorice. O kome je riječ, ne znamo. Znamo da nije došao s klupe Hajduka, kao ni s klupe Gorice. Samo se uključio u tučnjavu i počeo nasumično udarati.

Ovakvo skandalozno ponašanje mora se osuditi i drastično kazniti. To bi trebao napraviti u Hajduku, jer na snimci jako dobro vide koji su to igrači udarali trenera domaće momčadi. No, osim Hajduka, morao bi ih kazniti i Hrvatski nogometni savez jer na nasilje, diskriminaciju i rasizam mora biti nulta tolerancija.

Hrvatska ovdje ne smije biti iznimka, divljaštvo počevši od trenera obje momčadi, koji su se mlatili pred djecom, pa nastavno na igrače splitske momčadi koji su tukli trenera Gorice mora se sankcionirati. Hajduku smo poslali upit kako će kazniti nasilnike, no kao i mnogo puta prije, jednostavno su ignorirali službeni upit.

