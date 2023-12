Skaut Arsenala dolazi na Poljud zbog Hajdukova dijamanta...

Mislav Karoglan rekao je kako ne može zamisliti Hajduk bez Rokasa Pukštasa (19). I nije to samo floskula kako bi se dodvorio navijačima koji ga obožavaju, već je to činjenica. Riješio je derbije protiv Dinama i Rijeke na početku sezone pa propustio dva mjeseca zbog ozljede koljena. U međuvremenu je klub upao u veliku krizu, Ivan Leko dobio otkaz, a Rokas konačno oporavio. I eto rezultata, Splićani su povezali pet pobjeda pod novim trenerom Karoglanom i opet se vratili na prvo mjesto. Samo protiv Rudeša nije odigrao cijeli susret, izašao je četiri minute prije kraja.

Pokretanje videa ... Barba Lovre pjeva hajdukovcima | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Pukštas je igrač kakvih je malo u HNL-u. Klasični box to box veznjak, ali koji može pokriti više pozicija. Jednako je dobar u obrani i napadu, no njegova najveća prednost je što stalno uči. Upija savjete trenera i suigrača, pohodi nogometne seminare i individualno radi na sebi. Nikada nije zadovoljan trenutnim, želi napredovati i svakodnevno radi na nedostacima. To je ono što vrhunske nogometaše odvaja od prosječnih.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako je Pukštas zaludio Arsenal

Tek mu je 19 godina, ali već sada je jedan od najboljih igrača Hajduka. Na Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, ali jasno je svima da će ga 'bili' jednog dana prodati za puno veći iznos. Hajdukova realnost je da mora prodavati svoje dijamante kako bi uredno poslovao, no navijači se nadaju da će Pukštas, za razliku od brojnih njegovih prethodnika, ostaviti trag na Poljudu prije odlaska u jači klub. Prošli tjedan produžio je ugovor do 2027. godine.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk u subotu od 17.30 na Poljudu dočekuje Goricu u 17. kolu HNL-a, a među dvadesetak tisuća navijača, koliko se očekuje na tribina, navodno će biti jedan skaut. Naime, kako je prostrujilo javnim prostorom, skaut Arsenala rezervirao je svoje mjesto na Poljudu zbog sjajnog Pukštasa koji je očito zapeo za oko 'topnicima'. Podsjetimo, poveznica između Hajduka i Arsenala je legendarni Boro Primorac koji je u londonskom klubu 18 godina radio kao pomoćnik Arseneu Wengeru. Sada je na Poljudu šef omladinske škole.

Eto Pukštasu dodatna motivacija, ali obzirom na njegov mentalitet, to ga previše i ne brine. U njegovim mislima samo je kako pobijediti Goricu.