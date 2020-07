'Skidam kapu igračima, oni su moji kraljevi. Pa mi kao da smo sada postali prvaci države...'

Vi ne znate u kakvom su stanju ti igrači bili, kako radimo. Šest utakmica, pet pobjeda, oni su za mene kraljevi. Upijaju svaku taktičku stvar koju pripremimo, rekao je trener Varaždina...

<p><strong>Samir Toplak</strong> će spasiti Varaždin ne zato što je to lako nego zato što je to težak zadatak, govorio je trener <strong>Varaždina</strong> još u veljači kada je njegova momčad bila u jako teškoj situaciji.</p><p>Bili su posljednji na tablici, imali su pet bodova manje od Intera i tri manje od Istre, a onda se sve promijenilo u nekoliko tjedana. Prvo je Varaždin pobijedio Inter u izravnom dvoboju pa uzeo bod Gorici i Slavenu, no protiv Lokomotive i Osijeka nije ništa mogao. </p><p>Stigao je korona virus zbog kojeg su igrači mirovali dva mjeseca, a ta dva mjeseca su pomogla Toplaku da okupi igrače i pripremi ih za žestoku borbu za ostanak. Njegovo znanje nikada nije bilo upitno, ali veliko pitanje je bilo hoće li uspjeti oživjeti momčad koja je strašno mentalno pala. Ne samo što ih je oživio, Varaždin je odigrao nevjerojatno dobro u nastavku prvenstva!</p><p>Sjajni Varaždinci su pobjedom nad Goricom osigurali ostanak u ligi dva kola prije kraja, a to im je bila čak peta pobjeda u osam utakmica. To je novi, preporođeni Varaždin nakon korone koji je privukao velik broj gledatelja na svoj stadion jer su svi htjeli pogledati što je to istesao sjajni Toplak.</p><p>- Prije svega moram reći da sam tak' ponosan na te dečke. Ja im skidam kapu, to su moji kraljevi! Ovo je kao da smo iz podruma došli na deseti kat. Ovo je kao da smo prvaci države. Vi ne znate u kakvom su stanju ti igrači bili, kako radimo. Šest utakmica, pet pobjeda, oni su za mene kraljevi. Upijaju svaku taktičku stvar koju pripremimo, bore se maksimalno. Nekad imamo sreće, ali sreću treba zaraditi. Postali smo izuzetno dobra ekipa koju je teško pobijediti, a to je ono što ja želim. Nemojte dati protivniku da vas lako pobijedi - rekao je trener Varaždina nakon utakmice.</p><p>Nevjerojatnu seriju njegove momčadi nisu mogli pratiti ni Inter ni Istra, a sada su došli na bod od osmoplasiranog Slavena. Dok je Varaždin redao pobjede, Inter je skupio osam poraza zaredom, a Istra pobjedu, dva remija i pet poraza. Nisu mogli pratiti varaždinski preporod...</p><p>Glavni cilj je ostvaren, a Varaždinci u posljednja dva kola mogu uživati u nogometu bez ikakvog pritiska. Pitanje je kakvu će momčad Toplak imati na okupu, hoće li itko od aktualnih igrača na posudbi ostati, ali ovaj sjajni trener je zaslužio nagradu od strane Uprave jer je ovo proljeće napravio čudo i ostavio Varaždin u prvoj ligi. </p>