Skinuli sve s Hrvata: U Fifinu muzeju Subin dres i Lukin šorc

Odmah nakon utakmice u svlačionicu su došli ljudi iz Fife i odnijeli dres za svoj muzej. Ma mogli su i mene odnijeti, ionako ću brzo u mirovinu, rekao je Danijel Subašić nakon tri obranjena penala Danskoj i izborenog plasmana Hrvatske u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Ovoga ljeta Suba je bio samo jedan od brojnih hrvatskih junaka, a onaj najveći je ipak kapetan Luka Modrić, čovjek koji je ponio i titulu najboljeg igrača Svjetskog prvenstva.

A na njegov 33. rođendan doznali smo da Fifa Rusiju nije napustila ni bez njegovog suvenira. U njihovom muzeju su završile Lukine hlačice iz utakmice s Nigerijom u skupini. Bila je to prva utakmica koju je Hrvatska odigrala u Rusiji, a Modrić je postavio konačnih 2:0 pogotkom iz penala te je proglašen i igračem utakmice.

A very happy birthday to @lukamodric10🥈🇭🇷



The captain led Croatia to it's first ever World Cup final, winning the Golden Ball and the admiration of football fans all over the globe.



His shorts from Croatia's match against Nigeria have been added to our collection ⚽️🙌 pic.twitter.com/80fNbym9GA