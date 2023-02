Škola košarke maestralnog Simona: Cedevita srušila Dinamo i plasirala se u finale!

Vjerojatno bi i s krova dvorane poslao točnu loptu svome suigraču. Jedan je od posljednjih košarkaških romantičara. Igrač koji ne igra na 'mišiće, već na inteligenciju i potez. Takvih je malo danas, a to je naučio od Tonija Kukoča i Dražena Petrovića dok ih je, kao i svi mi, imitirao na školskom igralištu tijekom djetinjstva.

Košarkaši Cedevite, a i ona malobrojna košarkaška publika koja još vjeruje u bolje dane naše košarke, dobila je tu čast i privilegiju uživati u smiraju karijere košarkaškog genijalca Krunoslava Simona. Nakon deset godina vratio se u hrvatsku klupsku košarku i već u subotu borit će se za novi trofej u bogatoj karijeri.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kada bi 'odstranili' Simona, Cedevita i Dinamo bile bi al pari, borba do samog kraja, no košarkaši Dinama imali su tu nesreću da je na drugoj strani stajao doktor košarke. Igrač koji za tri koplja odskače od ostalih. I koji je, uostalom, presudio pobjednika.

Cedevita Junior slavila je 89-75 i plasirala se u finale kupa Krešimira Ćosića. Poslijepodnevni sati, radni je dan i mnogi se vraćaju s posla, razumijet ćemo, ali prava je šteta što je tek dvjestotinjak navijača stiglo u Draženov dom pogledati polufinale Kupa i majstora na djelu koji je pred kraj karijere došao biti mentor talentima Cedevite, uživati u košarci, prenositi znanje drugima i oprostiti se od karijere u svome Zagrebu. Ako se već interes za košarkom ispuhao zbog katastrofalnih rezultata hrvatske reprezentacije i općenito lošeg stanja u košarci, mogla se dvorana mrvicu više popuniti bar iz zahvale prema Simonu. Uostalom, usrećili biste i sami sebe. Igrača ovako bogate karijere i dvostrukog osvajača Eurolige nemate priliku gledati svaki dan.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Od samog početka Cedevita je uspostavila dominaciju, ali sjajan otpor pružili su igrači Dinama koji su ove sezone debitirali u elitnom društvu hrvatske košarke i odmah se plasirali u polufinale Kupa, što je ogroman uspjeh. Ima tu zanimljivih igrača koji bi mogli igrati i u jačem klubu od Dinama, no ukupna kvaliteta na strani Cedevite i šira klupa dolazila je do izražaja. Pogotovo kada bi loptu u ruke uzeo Kruno Simon, vidjela se klasa u svakom potezu. Taj košarkaški vic, dribling kao iz udžbenika i profinjeni šut. Podredio se momčadi pa razigravao gotovo cijelu utakmicu dok sam nije morao preuzeti odgovornost u ključnim trenucima. Stvarao višak, navlačio igrače, slao teledirigirane lopte za suigrače, vidio ono što drugi ne vide. Da su sve pogodili, utakmica bi vrlo vjerojatno bila gotova ranije.

Vitamini su u prvoj četvrtini već stvorili osjetniju prednost od plus devet, ali hrabri momci iz Dinama pokazali su da imaju kvalitetu i vratili se pogodivši nekoliko otvorenih šuteva. Nakon prve četvrtine bilo je 25-24 za Cedevitu. Vitamini su u drugoj četvrtini stali na papučicu gasa, Simon je kao na pladnju dijelio asistencije, a njegovi suigrači su pogodili nekoliko trica i otišli na dvoznamenkastu prednost. Rezultat na poluvremenu bio je 52-40 i sve je upućivalo kako će to biti odrađivanje posla u nastavku.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Takav pristup kao da su imali igrači Cedevite jer teško je objasniti onaj blackout koji im se dogodio u trećoj četvrtini. Srljali su iz greške u grešku, bacali 'cigle', a košarkaši Dinama sve su pospremali. Što god su bacili, prošlo je kroz mrežicu i za pet minuta igre su sa serijom 13-0 poveli 60-55! Možda nisu kvalitetniji od Cedevite, ali pokazali su srčanost i borbenost koja zavređuje veliki pljesak.

Igrači Cedevite kao da su bili u grču, a kada je vidio da kola idu niz brdo, Simon je preuzeo odgovornost. Motivirao je svoje mlade suigrače, dijelio im savjete kao pravi mentor i bodrio ih. Pa povezao nekoliko koševa zaredom i uz njegovu pomoć 'vitamini' su u nekoliko minuta serijom 9-0 vratili se u vodstvo krajem treće četvrtine. Već tada je na kontu imao 19 koševa i devet asistencija.

Dinamo se ispuhao u posljednjoj četvrtini, a do izražaja je došla šira klupa, energija, lepršavost i veća kvaliteta narančastih. Promašivali su ono što su pogađali u trećoj četvrtini, kopnila je snaga i Cedevita se odvojila na plus osam. Malo po malo, prednost se povećavala i dvije minute prije kraja otišli su na ogromnih plus 15, čime su i riješili pitanje pobjednika. Na kraju je završilo 89-75.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Cedevita Junior će tako prvi put se boriti za trofej, pokušati vratiti dominaciju u hrvatsku košarku gdje je godinama dominirala njezina prethodnica koja je danas u Ljubljani. S druge strane, strašan posao rade u Dinamu. U nekoliko godina su osnovali klub, preskočili niže razrede i došli do najjačeg ranga. Polufinale Kupa ujedno je i najveći uspjeh u povijesti kluba, a vjerujemo i tek početak jedne velike priče. Možda bi i današnja priča bila drugačija da je dvorana bila nešto punija, da ih je gromoglasni huk Bad Blue Boysa nosio s tribina. Ono što Cedevita nema i vrlo vjerojatno nikada neće imati.

Igrač utakmice nedvojbeno je bio čudesni Kruno Simon koji je susret završio s 19 koševa i 12 asistencija. Kako je utakmica bila praktički gotova pet minuta prije kraja, Damir Mulaomerović mogao ga je u miru poslati na klupu.Sjajan je bio i bivši hrvatski reprezentativac Jakov Mustapić koji je zabio 23 koša. Dinamo je predvodio iskusni Ivan Novačić s 20 koševa.

Finale Kupa igra se u subotu od 20 sati, a Cedevita će tamo čekati pobjednika susreta između Cibone i Šibenke.



