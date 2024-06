Školarac prijeti Hrvatskoj! 'Ponio sam zadaću, nadam se da me profesorica neće kazniti'

Otkako je Leo Messi prije tri godine napustio Barcelonu, klub pokušava nanjušiti talenta kojeg će izbrusiti u čuvenoj La Masiji pa ga možda jednog dana lansirati u orbitu kao nasljednika argentinskog genijalca. Ansu Fati trebao je biti taj, čak je dobio i njegovu desetku, ali status Messijeva nasljednika sa sobom nosi ogroman teret očekivanja koji je bio pretežak za talentiranog igrača rođenog u Gvineji Bisau. Ozljede i pritisci učinili su svoje pa zasad još nije ni blizu ispunio svoj potencijal. No, u međuvremenu je Barcina škola čarobnjaka izbacila još jednog genijalca.

Lamine Yamal je s 15 godina postao prvotimac katalonskog diva, a godinu dana kasnije je prva postava nezamisliva bez igrača je porijeklom iz Maroka i Ekvatorijalne Gvineje. Posipa magiju travnjakom kao nekada Leo, a ono što je fascinantno je što je ovaj tinejdžer već sada jedna od udarnih snaga španjolske reprezentacije! Bit će njihovo jako oružje na Europskom prvenstvu gdje u prvom kolu igraju protiv Hrvatske.

Dok njegovi suigrači mozgaju i kuju planove kako zaustaviti Luku Modrića, Joška Gvardiola i ostale, Lamine ima i druge probleme. Naime, ovaj 16-godišnjak pohađa četvrti razred srednje škole, a bez obzira što je na Euru, nisu ga zaobišle školske obaveze. Uoči utakmice s 'vatrenima' mora napraviti zadaću.

- Donio sam zadaću, jer sam četvrti razred srednje škole. Imam nastavu online i nadam se da me profesorica neće kazniti - rekao je Yamal.

FILE PHOTO: UEFA Euro 2024 Qualifier - Group A - Cyprus v Spain | Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Ove sezone zabio je sedam golova i deset puta asistirao za Barcelonu. Prava je napast na desnom krilu, hitronog, vješti dribler i prepun trikova, noćna je mora za svakog braniča, ali na njegovu nesreću, protiv Hrvatske će ga čuvati Joško Gvardiol, jedan od najboljih na svijetu.

- Ne tako davno sam Euro gledao sa svojom majkom na kauču. Nismo došli ovdje na izlet, već pokušati i ispisati povijest. Nadam se da možemo daleko dogurati na Europskom prvenstvu - kazao je Yamal.

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona | Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Barcelonino čudo na Euru u Njemačkoj može oboriti četiri rekorda. Ako nastupi, a vjerojatno će svaku krenuti od prve minute, postat će najmlađi igrač u povijesti Eura i tako nadmašiti Kacpera Kozlowskog koji je prije tri godine igrao u dobi od 17 godina i 246 dana. Yamal, koji će 13. srpnja napuniti 17. rođendan, ako zabije gol, postat će najmlađi strijelac u povijesti. Nadamo se da to neće postati protiv Hrvatske. Zasad je to Johann Vonlathen koji je to napravio s 18 godina i 140 dana na EP-u 2004. godine.

Naravno, španjolsko čudo od djeteta može oboriti i ostale rekorde što se tiče dobi. Ako uđe u finale, bit će najmlađi ikad u zadnjoj utakmici Eura pa i ako zabije gol. Pietro Anastasi je 1968. godine zabio gol s 20 godina i do danas ga nitko nije oborio.

Zaista neviđeni hype vlada oko njega. Barcelona i Španjolska dobili su čudesnog igrača za sljedećih 15-ak godina, a obzirom kako teče njegov razvoj, svijet je dobio buduću Zlatnu loptu.